Une bouteille jetée à la mer, King Attal, un tunnel sous la synagogue

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre le voici : Une lettre dédiée à un père décédé parcourt plus de 6.000 km avant d'arriver sur les berges de Venday-Montalivet, en Gironde. À peine nommé Premier ministre, Gabriel Attal a été la première cible d'une célèbre chaine de fast-food. Un tunnel creusé clandestinement sous une synagogue provoque des heurts avec la police. (Photo montage/www.imazpress.com)

- Une bouteille jetée à la mer par une Américaine trouvée à 6.000 km en Gironde

Une bouteille avec une lettre à l'intérieur a été découverte, à Venday-Montalivet, en Gironde, le 3 janvier 2024. Le courrier a été écrit par une Américaine et a parcouru plus de 6.000 km. À l'intérieur, une lettre écrite par une Américaine dans laquelle elle s'adresse à son père décédé, mort en 2021.

En parcourant rapidement le courrier, il découvre qu'elle a été jetée dans l'océan à Provincetown, au Massachusetts, aux États-Unis...

L'Américaine qui a écrit la lettre voulait envoyer un message à son père, ancien patron d'un bateau remorqueur. Peu après son décès, sa fille a couché ses pensées sur le papier et a décidé de lui rendre hommage en jetant le courrier dans l'océan.

"Tous les gens qui te connaissent t'aimaient, t'admiraient et te respectaient pour ce que tu étais. J'aimais simplement te regarder ici en ville où les gens s'approchaient de toi avec joie et une vraie empathie", écrit-elle, dans la lettre datée du 19 mars 2022.

L'homme qui a retrouvé la lettre a pu par la suite échanger avec l'Américaine. "J'ai reçu des appels d'un numéro français et j'ai refusé de les prendre, j'ai cru que c'était une erreur. Quand j'ai reçu les messages, je me suis dis 'c'est pas possible'. J'étais abasourdi, j'ai dû m'arrêter, j'étais en voiture, j'étais très heureuse", a-t-elle expliqué sur BFMTV.

- Quand Burger King s'amuse de la nomination de Gabriel Attal

Ce mardi 9 janvier 2024, Gabriel Attal a été nommé Premier Ministre après la démission d’Élisabeth Borne. Un remaniement qui a beaucoup fait parler en particulier sur les réseaux sociaux. Et Burger King, chaine de fast-food bien connue pour sa subtile communication, n'a pas hésité à faire sa petite blague sur le sujet avec un jeu de mots bien placé.

Dès l'annonce du départ de la Première ministre de Matignon, l'enseigne a décidé de surfer sur l'évènement politique. "Commandes à la Borne momentanément indisponibles" a posté l'équipe de communication sur X (ex-Twitter).

Commandes à la Borne momentanément indisponibles. — Burger King France (@BurgerKingFR) January 9, 2024

Quelques heures plus tard, Gabriel Attal est choisi pour prendre la succession du poste. Une nouvelle occasion de se moquer pour Burger King qui publie : "Problème réglé, vous pouvez passer Attable".

Problème réglé, vous pouvez passer Attable. https://t.co/ye6r7U4pnl — Burger King France (@BurgerKingFR) January 9, 2024

Des publications qui ont créé le buzz avec des milliers de réactions, partages et commentaires de la part des internautes. Certains se sont même prêtés au jeu à leur tour. Parmi les commentaires, "on aura plus le menu à 49,3€ ?" ou encore "ça devient compliqué, un véritable Castex !".

- À New York, altercation et arrestations autour d’un tunnel secret sous une synagogue

Ce lundi 8 janvier 2024 au siège de la communauté Habad Loubavitch, à Brooklyn, des heurts ont éclaté entre un groupe de fidèles juifs orthodoxes et la police. La raison : depuis plus d’un an, ils auraient créé un passage secret de 6 mètres de large sous le bâtiment et se sont opposés à ce qu’il soit condamné.

L’histoire commence en décembre. Un voisin de la synagogue a affirmé avoir entendu des bruits suspects la nuit depuis son domicile, relate le Huffington Post. Des ouvriers réalisant des travaux ont alors découvert qu’un tunnel avait été creusé sous la synagogue, la reliant à un autre bâtiment.

Suite à ces révélations, il a été ordonné que ce tunnel menaçant les fondations du bâtiment, soit condamné. Dans l’après-midi du lundi 8 janvier, un camion de ciment et une équipe de maçons se sont donc rendus sur place.

Mais les membres du mouvement qui avaient construit le tunnel se sont mis en travers de leur chemin, arrachant même le bardage en bois de la synagogue en signe de contestation. Certains sont ensuite entrés dans le tunnel et ont refusé d’en sortir.

Vers 19 heures (heure locale), une bagarre a éclaté à l’intérieur de la synagogue menant à l’arrestation d’une dizaine de personnes par le NYPD.

???? 10 ARRESTED AT NYC SYNAGOGUE TUNNEL CLASH



NYPD arrested 10 people at Chabad HQ in Brooklyn when a chaos erupted as police arrived to seal the synagogue's underground tunnels.



Charges include obstruction, resisting arrest, and assaulting an officer.



Source: Forward, NY1 https://t.co/DxpgUSuW3S pic.twitter.com/6gjzmahydL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 9, 2024

Dans un communiqué publié ce 9 janvier, le rabbin Yehuda Krinsky s’est dit "peiné par les actes de vandalisme d’un groupe de jeunes agitateurs qui ont endommagé la synagogue" et a assuré que ces "actes odieux" feront l’objet d’une enquête.

Selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, le tunnel a depuis été scellé. La synagogue est fermée jusqu’à nouvel ordre.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com