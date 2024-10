Une course de caisses à savon pour les marmay en vacances

Pendant les vacances d’octobre, les centres de la SPL OPÉ ont vibré sur le thème "Rallye des cultures". Au cœur de cette initiative se trouvait une course de caisses à savon, où chaque engin a été conçu et fabriqué par les enfants eux-mêmes au cours de leurs vacances. C’est donc dans une ambiance festive et un esprit de compétition bon enfant, que s’est déroulé cette journée spéciale du jeudi 24 octobre, au vélodrome de Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo SPL Opé)

En deux semaines, les enfants des ACM (accueils collectifs de mineurs) de la SPL OPÉ se sont transformés en petits constructeurs et mécaniciens, utilisant leur imagination et leurs compétences manuelles pour concevoir 22 bolides originaux. Chaque structure d’accueil a eu l'opportunité de représenter un pays à travers la fabrication de son véhicule, à partir de matériaux recyclés. Cette expérience inédite a permis aux enfants de s'initier à la culture du pays représenté, à la créativité et à la collaboration, tout en découvrant l'importance de la durabilité et de l'ingéniosité dans la fabrication de leurs propres caisses à savon.

Plus de 1000 marmailles, de Saint-Denis et de Saint-Benoît, ont acclamé et encouragé avec enthousiasme leurs petits camarades sur les pistes du vélodrome de Saint-Denis, ce jeudi 24 octobre 2024. Lors de cette journée de course, des caisses à savon colorées, arborant des designs innovants et audacieux, ont mis le turbo pour le plaisir des jeunes spectateurs. Ce moment de grand rassemblement a également été l’occasion, pour les partenaires présents et les équipes de la SPL OPÉ, de féliciter, de célébrer en grande pompe la prouesse des enfants, mais aussi de marquer la fin des vacances dans une ambiance déjantée.

"Nous voulions offrir aux enfants l’opportunité de créer quelque chose de concret de leurs propres mains, tout en s'amusant et en partageant des moments mémorables avec leurs camarades. Le projet de ces vacances visait à encourager la participation active des enfants, en combinant aventure, créativité et exploration culturelle" affirme Jean-Max Boyer, Président Directeur Général de la SPL OPÉ.

"Cette course de caisses à savon est un projet pédagogique et collectif qui leur a permis de se dépasser et de prendre confiance en soi. Nous l’avons vu dans les yeux des enfants, cet événement a suscité l’enthousiasme et a renforcé l'engagement de la SPL OPÉ dans son rôle éducatif et ludique. Cette course de caisses à savon, inédite à La Réunion, restera un des souvenirs inoubliables des vacances d’octobre" ajoute-t-il.

Depuis 2020, la SPL OPÉ conçoit, pour le compte de collectivités locales, des accueils de loisirs participant à la réussite éducative des jeunes réunionnais. Avant et après l’école, les mercredis ou pendant les vacances, près de 4 000 enfants bénéficient d’activités leurs permettant de prendre confiance en eux et de s’ouvrir au Monde. Dotée d’une politique inclusion, la SPL OPÉ accueille 40 enfants en situation de handicap.