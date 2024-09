Une jarre de 3.500 brisée, Ricard renonce, un bébé enfermé dans les toilettes

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2024, le voici. La curiosité peut parfois pousser à détruire une jarre de 3.500 ans. Le PSG a officialisé l’arrivée d’un nouveau partenaire : la marque Pernod Ricard avant de renoncer. Pour la faire taire, rien de mieux que de l'enfermer dans les toilettes, ont pensé deux passagères d'un avion.

- Israël : un petit garçon brise accidentellement une jarre vieille de 3.500 ans

Un petit garçon de quatre ans a accidentellement cassé une jarre vieille de 3.500 ans lors d'une visite dans un musée israélien ce vendredi 23 août 2024. Alors qu'il admirait les vestiges archéologiques du musée Hecht de Haïfa avec ses parents, intrigué par ce pot, il l'a "légèrement tiré", "curieux de savoir qu'il y avait à l'intérieur" selon son père. Résultat : la jarre s'est brisée en morceaux. L’objet sera restauré.

Elle était exposée près de l'entrée du musée sans vitre de protection car le musée s'évertue à montrer des découvertes archéologiques "sans obstruction".

"Dans la mesure du possible, les objets sont exposés sans barrière, ni paroi de verre", a expliqué le musée à la BBC soulignant que "cet incident rare" ne viendra pas changer cette tradition.

Le musée décrit ce pot comme une "trouvaille impressionnante", car il est l'un des rares objets de cette époque à avoir été trouvé intact.

A boy at a museum today broke a priceless 3500 year old jar.

The incident took place at the Hecht museum in Haifa, Israel. #Oy pic.twitter.com/eEVs1rhewm — Rodger (with a D) (@Noz4news) August 23, 2024

Le père du jeune homme a dit avoir été "sous le choc" en voyant la jarre en mille morceaux et a d'abord pensé que "ce n'était pas (son) enfant qui l'avait fait".

Malgré cet incident, le musée a décidé d’inviter le jeune garçon à revenir à l’exposition avec sa famille pour une nouvelle visite organisée.

"Le bocal a été accidentellement endommagé par un jeune enfant visitant le musée, et la réponse sera adaptée".

La jarre va être restaurée par un spécialiste en conservation et sera remise à sa place "dans peu de temps".

- PSG : Pernod Ricard voulait être partenaire du club

Ce lundi 2 septembre, le PSG a officialisé l’arrivée d’un nouveau partenaire : la marque Pernod Ricard. Le groupe, spécialisé dans la fabrication et distribution de vins et spiritueux, sera le fournisseur officiel du club parisien. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère des supporters de l'OM. Dans un communiqué, le président-directeur Général du Groupe Pernod-Ricard, Alexandre Ricard, annonce que l'entreprise renonce à sponsoriser le PSG.

C’est sur ses réseaux sociaux et par le biais d’une courte vidéo que le PSG a annoncé ce nouveau partenariat, ce lundi 2 septembre. Une vidéo de promotion où un ancien joueur bien connu des fans du PSG fait son apparition : le Réunionnais Guillaume Hoarau.

.⁦@Pernod_Ricard⁩ the world’s #1 premium spirits group becomes official partner of Paris Saint-Germain.



Join us in celebrating victories, sportsmanship and the spirit of human connection.



A special thank you to guest bartender @hoarauguillaume ???? pic.twitter.com/n8boDKC80h — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2024

"Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettra en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du Groupe […] Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure", a détaillé dans un communiqué le PSG.

- Appel au boycott -

Sur les réseaux sociaux, les Marseillais appellent au boycott de la marque Pernod Ricard.

Sur X (ex-Twitter) ils se rassemblent sur le hashtag #boycottricard. Certains insultent le groupe de "collabo", de "vendus" et de "traitres". D'autres en appellent à la mémoire de Paul Ricard, le fondateur de la marque de boisson anisée.

Ben on boira autre chose minimum jusqu'en 2028

Sans problème va #BoycottPernodRicard https://t.co/aijEgoyLP7 — cordo.bastien (@cordobastien) September 2, 2024

Un partenariat qui signe la fin de l'apéro sur la cannebière.

- Chine : excédées par ses pleurs, deux passagères d’un avion enferment un bébé dans les toilettes

Avec l’accord de sa grand-mère, deux passagères ont enfermé une fillette d'un an en pleurs dans les toilettes d’un avion, lors d’un vol en Chine, samedi 24 août 2024. Cette méthode visant à "éduquer" l’enfant a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Elles se sont laissées déborder par la colère. Un incident peu ordinaire est survenu samedi 24 août 2024, lors d’un vol Juneyao Airlines en provenance de Guiyang et à destination de Shanghai (Chine). D’après la BBC, deux femmes excédées par les pleurs d’une fillette ont décidé de l’enfermer dans les toilettes de l’avion.

L’une d’elles a même partagé une vidéo de l’incident sur les réseaux sociaux pour expliquer son geste, qui visait, selon elle, à apaiser les autres passagers. Sa publication est rapidement devenue virale et a engendré de nombreuses critiques.

"You can't come out if you keep crying!" Two female air passengers, frustrated by the crying of a #toddler, took the child into the #aircraft's bathroom for a disciplinary talk after obtaining consent from the child's grandmother, sparking controversy. https://t.co/XgydSuViNi pic.twitter.com/kMGTXdjLEy — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 27, 2024

- "Qu’y a-t-il de mal à pleurer ?" -

D’après la compagnie aérienne, la grand-mère de la fillette, qui voyageait avec elle, avait donné son accord pour que les deux femmes "l’éduquent". L’enfant, dont l’âge est estimé à un an par les médias locaux, aurait été avertie qu’elle ne pourrait quitter les toilettes qu’une fois calmée.

Certains internautes ont dénoncé le manque d’empathie de la passagère en question. "Les enfants ne peuvent pas contrôler leurs émotions quand ils ont 1 ou 2 ans. Qu’y a-t-il de mal à pleurer ? Ne pleuriez-vous pas à cet âge-là vous aussi ?", l’a interrogée l’un d’entre eux.

- Les "enfants ours" -

Sans se démonter, la passagère a alors affirmé qu’elle préférait "agir plutôt que de rester passive". Elle a également souligné que certains passagers avaient cherché à fuir le bruit en se déplaçant à l’arrière de l’avion ou en se bouchant les oreilles.

L’incident a ravivé le débat en Chine sur la gestion des enfants dans les espaces publics. Qualifiés de "bear children" (ou "enfants ours "), les enfants bruyants y sont souvent perçus comme mal élevés.

Un avis partagé dans de nombreux autres pays. C’est le cas de la Corée du Sud, qui, pour lutter contre ce phénomène a décidé de mettre en place des zones sans enfants dans certains lieux publics. Une mesure qui, là encore, n’a pas été du goût de tout le monde.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com