Bidonvilles toujours en place, expulsions suspendues : le grande bide de Wuambushu (pour l'instant)

La préfecture réussira-t-elle à expulser des personnes en situation irrégulière ? La question reste entière alors que le premier bateau a été refoulé le 24 avril dernier. Si le port d'Anjouan rouvre ce vendredi, rien ne garantit que le gouvernement comorien acceptera de faire entrer sur le territoire les personnes expulsées.

En effet, dans un communiqué publié ce jeudi, le directeur général de la société comorienne des ports a indiqué que si le port était fermé en raison des travaux en cours, il "doit aujourd'hui prendre considération toutes les menaces possibles, parmi lesquelles celles pouvant inclure entre autres : la détérioration ou destruction de l'installation portuaire ou du navire, le détournement ou capture du navire ou des personnes à bord, l'utilisation du navire pour transporter des personnes ayant l'intention de provoquer un incident de sureté et leur équipement".

Autre coup dur : la compagnie maritime SGTM, principale liaison entre Mayotte et les Comores, a annoncé suspendre ses rotations "jusqu'à nouvel ordre". " "La compagnie SGTM décide de suspendre ses rotations jusqu'à nouvel ordre, compte tenu du contexte actuel, qui entrave le bon fonctionnement de son activité" a annoncé l'entreprise ce jeudi après-midi.

Du côté des expulsions et des destructions, le rythme est au plus lent. A Koungou, ce sont trois habitats qui ont été démolis.

- Recours en justice et observations des associations -

L'opération Wuambush est surveillée de près par les militants des droits humains. La Défenseure des droits, Claire Hédon, s'est dite mercredi "particulièrement attentive au respect inconditionnel" des droits fondamentaux à Mayotte, annonçant l'envoi de juristes.

Des associations ont lancé plusieurs recours devant la justice contre les opérations de "décasage", c'est-à-dire de destruction de cases en tôle. Le tribunal de Mamoudzou a suspendu en début de semaine l'évacuation d'un important bidonville à Koungou (nord-est), Talus 2.

Une requête en appel "est en cours de préparation", a indiqué jeudi à La Réunion Alain Rapady, avocat de la préfecture de Mayotte. Le député LR de Mayotte Mansour Kamardine a dénoncé un "harcèlement judiciaire orchestré par des associations +droitdelhommistes+, main dans la main, avec des magistrats partisans".

Un référé-liberté a aussi été déposé concernant ce bidonville, qui a été présenté au tribunal administratif de La Réunion ce jeudi. La délibération n'a pour l'heure pas eu lieu.

Ce jeudi, les élus du 101e département français ont exprimé un large soutien à "Wuambushu", au diapason d'une grande partie de la population. Des appels à des actions de blocage se multiplient au sein de collectifs citoyens qui espèrent un coup d'arrêt à l'insécurité minant le territoire.

Interrogé sur les maigres résultats à ce stade de l'opération sécuritaire Wuambushu ("reprise" en mahorais), marquée par le déploiement de 1.800 policiers et gendarmes, le préfet a répondu qu'elle donnait "un coup d'accélérateur décisif". "Depuis deux ans, on a démoli 2.000 habitats insalubres dans l'île", a-t-il relevé, ajoutant que "ces politiques sont de longue durée: elles ont commencé avant et vont se poursuivre après" l'opération Wuambushu.

