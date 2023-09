Grand défenseur du patrimoine réunionnais, René Robert s'en est allé

Professeur d’enseignement à la retraite, géographe et géologue, ardent défenseur du patrimoine réunionnais... René Robert fut l'artisan et le coordinateur du projet d’inscription du parc de la Réunion au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2010. Ce mercredi 20 septembre, nous apprenons son décès. Suite à sa disparition, plusieurs élus ont réagi.

- "Je veux saluer la mémoire d’un homme de grande valeur", témoigne Cyrille Melchior -

"C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès de René Robert, professeur de lycée, enseignant universitaire, consultant, penseur, et surtout faiseur de La Réunion d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

René Robert a consacré sa vie au service de la Cité, dans la transmission du savoir, en tant qu’enseignant, dans l’appréhension des relations entre l’homme et la nature et de toutes les conséquences qui y sont liées.

Il a participé tout au long de sa vie à la valorisation de la biodiversité réunionnaise, contribuant à la hisser au firmament de la reconnaissance mondiale, puisqu’il a été, aux côtés du Département, notamment, une des chevilles ouvrières de l’inscription de nos Pitons, Cirques et Remparts au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

René Robert était aussi un ardent défenseur du patrimoine réunionnais, œuvrant par exemple pour la réhabilitation des Thermes de Salazie, ou encore en plaidant pour la création d’une Maison de la Géologie.

Par son regard et son grand savoir, René Robert a offert à La Réunion une vision, celle d’un développement durable du territoire et celle d’un attachement viscéral au patrimoine local et à la terre de notre île

Je veux saluer la mémoire d’un homme de grande valeur, modeste, passionné et déterminé, un homme qui a toujours érigé en règle de vie et de conduite le partage et la transmission, avec sagesse et bienveillance. En reconnaissance de son parcours riche et exemplaire, j’ai eu l’honneur de lui remettre le 22 mars dernier la Médaille départementale du mérite.

A sa famille et à ses proches, j’adresses en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères."

- La Réunion perd un grand homme", confie Huguette Bello, présidente de Région -

"C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de René Robert, professeur d’université, géographe et géologue de renom.

Amoureux de notre île, il a consacré sa vie à défendre sa faune et sa flore et avait compris bien avant tout le monde l’impérieuse nécessité de chérir, protéger et valoriser notre biodiversité unique au monde.

René Robert a apporté une éminente contribution à l’inscription de nos "Pitons, cirques et remparts" au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2010.

La Réunion perd un grand homme.

En mon personnel et au nom de l’ensemble du Conseil régional, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."

- "Il restera à mes yeux comme une grande figure de l'Histoire moderne de La Réunion", déclare Serge Hoareau pour l'AMDR -

"C'est avec beaucoup de tristesse et une profonde émotion que j'ai pris connaissance du décès de René Robert. Géographe émérite, passionné de son île, il peut être considéré comme l'un des pères de la géographie réunionnaise.

Engagé dans la défense et la protection du patrimoine naturel de La Réunion et de sa biodiversité, il fut sans conteste l’un des grands artisans de la création du Parc national de La Réunion et du classement des "Pitons, cirques et remparts" au patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment grâce à son ouvrage "Île de la Réunion, un patrimoine naturel d’exceptions".

Il restera à mes yeux comme une grande figure de l'Histoire moderne de La Réunion et une source d'inspiration pour les jeunes réunionnaises et jeunes réunionnais passionnés par leur île et sa beauté.

À sa famille et ses proches, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances."

