Volcan : un poste de gendarmerie mobile au Pas de Bellecombe Jacob

"Le poste de gendarmerie mobile nouvellement installé au Pas de Bellecombe Jacob ce 20 août 2024, aura comme double mission majeure, la prévention et la sécurisation de l’ensemble des visiteurs du volcan" indique le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Il a été rappelé par le Préfet de La Réunion Jérôme Filippini, lors d’une séance inaugurale en présence de nombreuses personnalités, que "le Piton de la Fournaise constitue le site touristique le plus fréquenté de l'ile, avec plus de 400 000 visiteurs chaque année au belvédère du Pas de Bellecombe Jacob.

La création de ce nouvel équipement - opérationnel durant les weekends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires - permettra d’améliorer considérablement la gestion des flux et à la sécurisation du site en cas de forte affluence notamment en période éruptive".

Le représentant de l’État a salué la volonté du Département qui a soutenu la création de cet équipement, en réponse à la sollicitation de la Gendarmerie nationale.

En effet, dans le cadre d’une convention signée le 21 juin 2024, par le Général Frédéric Labrunye, commandant de la gendarmerie de La Réunion et par le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior, la Collectivité prend en charge - pour environ 70 000 € - le coût de la location du "van"; la demi-pension de la brigade sur site par le biais du gîte du volcan ainsi que l’acquisition de matériels pour le PGHM (Peloton de gendarmerie des hautes montagnes).

Pour Cyrille Melchior : "Le Département porte l’Humain au cœur de ses actions. Notre Collectivité répond toujours présent lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité, de rassurer les randonneurs à travers les messages de prévention ou de sauver des vies".

Deux autres équipements ont également été inaugurés en plus du poste mobile : un panneau informatif mentionnant les consignes de sécurité et renvoyant vers le bulletin de l’OVPF (Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise) ainsi qu’un dispositif sonore et lumineux (financé par le fonds Barnier), dans la partie haute de l’enclos à l’aplomb du sentier de sortie du Pas de Bellecombe Jacob, pour faciliter l’évacuation des personnes se trouvant dans l’enclos.

Ces actions font partie des recommandations inscrites dans le cadre d’une étude lancée à la demande de la Préfecture en octobre 2023, sur le développement d’un "Tourisme volcanique à La Réunion" impliquant tous les partenaires dont le Département.

Cyrille Melchior a saisi l’occasion pour rappeler que "le Département poursuit ses travaux de transformation du balcon de La Réunion, comprenant notamment la requalification des belvédères du Maïdo pour faire de cet autre site emblématique de l’île, une vitrine d’un tourisme durable et d’excellence".

A suivre.