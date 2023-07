Sept réunionnais vont intégrer Science Po Paris.

Ce lundi 17 juillet 2023 a eu lieu une cérémonie en l’honneur des sept lauréats du concours d’entrée de Science Po Paris, à la Région Réunion. Présente, la présidente de la Région Huguette Bello a déclaré "c’est avant tout une véritable fierté, non seulement pour la Région, mais aussi pour La Réunion. Voir ses enfants réussir est la plus belle des choses" dans le communiqué que nous relayons au complet (Photo : conseil régional)

"Les sept lauréats marchent dans les pas des grands noms de La Réunion et portent haut les couleurs de notre île. Ils seront nos ambassadeurs dans cette prestigieuse école. Ils vont ainsi servir La Réunion, et servir le monde. C’est avant tout une véritable fierté, non seulement pour la Région, mais aussi pour La Réunion. Voir ses enfants réussir est la plus belle des choses. Depuis la création de ce programme, plus de 40 lycéens ont pu bénéficier du soutien et de l’accompagnement de la Région Réunion." Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion

"La réussite de ce concours passe par un travail constant et intensif. Sciences Po est avant tout une grande famille, une maison, qui place la réflexion et le débat au cœur de ses enseignements. J’ajouterai une chose, un conseil, pour réussir dans la vie, restez curieux." Guillaume Govindin, Président de la section Réunion Sciences Po Alumni

"L’école m’a ouvert tant de portes et d’opportunités. Elle permet une grande ouverture sur le monde. Elle nous inculque les valeurs de partage et de tolérance. " Angélique

"Avec un peu de travail et d’ambition, tout est possible. " Gaëlle

"Les jeunes Réunionnais doivent pouvoir eux aussi s’inscrire dans la vie citoyenne et politique et apporter leur pierre dans la construction de notre île. Sciences Po est une grande école, mais je garde à l’esprit cette maxime : partir pour mieux revenir. " Arnaud