Échangeur nord de la Possession : installé en 2014, l'auto-pont provisoire bientôt démonté

Mis en service "provisoirement" en 2014, l'auto-pont de La Possession reliant la RD41 (route de la Montagne) à la RN1 ne sera bientôt qu'un souvenir. La Région Réunion va lancer un appel d'offres afin de retirer cet ouvrage et permettre la construction d'un échangeur sur la route du littoral du côté de La Possession. Les usagers devront s'armer de patience pendant plusieurs mois, alors que le centre-ville possessionnais est en plein chantier. "Ces travaux vont apporter beaucoup à la ville", explique la mairie. (Photo rb/www.imazpress.com)

Cet auto-pont enjambe la 2x2 voies. Il permet actuellement aux habitants des quartiers de la Ravine à Malheur et de Camp Magloire de rejoindre directement la RN1 vers l'ouest et le sud sans passer par le centre-ville.

Il a servi à anticiper la mise en service d'un échangeur complet au droit de la RD41 prévu dans le cadre de la Nouvelle route du littoral.

Mais "ce viaduc sera démonté car il se trouve dans l'emprise des futurs travaux de la NRL", explique Olivier Tricoire, chef du service environnement pour le projet de la NRL.

Les travaux qui seront réalisés par la Région Réunion vont consister à mettre en service "un petit kilomètre d'ouvrage de la route du littoral côté Possession en créant un raccordement provisoire. Cela va permettre également de mettre en service progressivement le giratoire actuellement construit", abonde-t-il lors de la séance plénière de la collectivité du jeudi 7 novembre.

Un chantier qui devrait conduire à une mise en service de la phase 2 de la NRL à La Possession à la mi-2027 et une mise en service complète du viaduc de 2.500 mètres entre la Grande Chaloupe et La Possession à la mi-2030.

Le coût de ces travaux n'a pas encore été communiqué. La Région n'ayant pas encore passé son appel d'offres.

"La Possession fait les frais de ce dommage collatéral de la Nouvelle route du littoral certes, mais la commune souhaite que ces travaux se fassent car ils vont apporter beaucoup à la ville", explique Maxime Fromentin, premier adjoint à la mairie.

De plus, "l'axe est quasiment déjà réalisé puisqu'il y a déjà eu des travaux. On ne le fabrique pas de zéro". "Là il s'agit de terminer l'échangeur pour le livrer", précise-t-il. Et "de base, cet auto-pont était déjà provisoire".

Des travaux prévus pour débuter au second semestre de l'année 2025 et dont la durée devrait être approximativement de 18 mois.

- De longues files d'attente à prévoir -

Pendant les travaux, pour se rendre à Saint-Paul, la solution pour les habitants serait de passer par le centre-ville "ce qui ne sera pas très simple", note Maxime Fromentin, soit "il faudra prendre son mal en patience et aller du côté de la Grande Chaloupe pour revenir" ajoute-t-il.

Afin d'éviter aux automobilistes de subir ces désagréments et les embouteillages, "nous aurons des alternatives à trouver", indique le premier adjoint. "C'est pour cela que nous allons mettre en place des itinéraires de délestage."

"Il n'y aura pas 18 mois de fermeture totale de la circulation car la Région mettra en place à l'avancement du giratoire une bretelle provisoire pour aller vers le sud", dit-il.

"Nous devons anticiper la gestion de la circulation et les travaux actuels en centre-ville seront terminés et viendront aider à la fluidification de la circulation pendant cette période plus difficile", lance l'élu.

- La Possession en plein travaux -

Actuellement, en lien avec la Région Réunion, au niveau de l'échangeur ouest, "les travaux de la traversée de la quatre voies sont en cours" note le premier adjoint à La Possession.

"Nous allons avoir deux voies "routes" et une voie "piétonne" (entre le supermarché et le rond-point Capitaine Lebourg) ainsi qu'un rond-point afin d'éviter que ceux qui sortent de La Possession aillent côté mer pour remonter ensuite prendre la bretelle d'insertion en direction du nord" détaille l'élu.

D'autres travaux ont lieu parallèlement. Ils concernent la "requalification de la RN1E, la création de voies vélos et des axes recalibrés qui correspondront plus aux normes actuelles de la circulation", poursuit Maxime Fromentin.

Seront mis en place, des trottoirs aux normes, des voies pour les modes actifs sur l’ensemble du parcours (connexions avec ZAC 2000 et RN1E vers Sacré-Coeur), un tronçon de transports publics mais également des traversées piétonnes sécurisées.

La requalification de la rue Mahatma Gandhi est évaluée à 12,5 millions d'euros, dont 4,2 millions de fonds Feder (fonds européens), 1,420 million de participation du Territoire de l'ouest, 1,4 million de la Semop (qui gère les eaux de La Possession), Et 4,380 millions de part résiduelle de la Région Réunion. Cela comprend la création de réseaux et l'enfouissement des réseaux existants sur plusieurs kilomètres.

Les travaux auront lieu de nuit pour éviter de créer des embouteillages mais également de jour, après concertation avec les commerçants et les habitants.

La mairie précise que "des parkings provisoires seront installés pour que les enseignes ne soient pas en perte d'activité alors que la période est déjà difficile".

"Nous partons sur une bonne année de travaux", termine le premier adjoint à la mairie.

