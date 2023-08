Région Réunion : dernier rassemblement des athlètes réunionnais avant le départ pour Madagascar

A quelques jours du grand départ pour Madagascar dans le cadre de la 11ème édition des Jeux des îles de l’océan Indien, ce dimanche 20 août 2023, les athlètes réunionnais ainsi que leurs encadrants ont été conviés au Moka, à Saint-Denis. Ils ont été reçus par Huguette Bello, président de la collectivité régionale. L’occasion pour la Région Réunion d’affirmer son soutien et ses plus sincères vœux de succès. Ci-dessous nous relayons le communiqué (Photo : Conseil régional)

La collectivité régionale a accompagné financièrement les ligues et comités dans la préparation de ces Jeux des Îles. Cet engagement est la traduction concrète des grandes ambitions que nous nourrit la Région Réunion pour le sport, puissant facteur d’autonomie et d’émancipation où l'égalité des chances et la notion de mérite occupent une place centrale.

Huguette Bello a décalré : "chers athlètes, nous comptons sur vous pour être à la hauteur de ce grand événement, tant par vos résultats que par l’état d’esprit qui vous animera durant les compétitions. Vous allez portez fièrement les couleurs de La Réunion. Quelle chance ! Quelle responsabilité ! Quand on porte les couleurs de La Réunion, on sert quelque chose de plus grand que soi. On représente son île, son pays et ses aînés qui ont sacrifié tant et tant pour contribuer au récit réunionnais de notre aspiration à la liberté.

C’est ça, concourir pour La Réunion ! Alors soyez dignes! Soyez ambitieux ! Soyez audacieux ! Gardez toujours bien à l’esprit que tout est possible si vous vous donnez les moyens de réussir. Vous allez collectivement afficher et montrer le visage de La Réunion qui rayonne, La Réunion qui a confiance, La Réunion qui parle au monde…"