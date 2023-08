Huguette Bello : "la mobilité ne doit plus être imposée. C’est une maltraitance faite à notre jeunesse"

Ce vendredi 4 août 2023 une conférence de presse s’est tenue à l’hôtel de Région. En soutien aux enseignants Réunionnais affectés en France hexagonale à la suite de leur réussite au concours d’aptitude à l’enseignement la présidente de la Région Huguette Bello a déclaré "la mobilité ne doit plus être imposée. C’est une maltraitance faite à notre jeunesse". Ci-dessous nous publions au complet le communiqué (Photo : sly/www.imazpress)

C’est une situation qui se répète de manière constante et récurrente. Cette année encore, la Région Réunion a été sollicitée par ces jeunes qui ont réussi aux concours de recrutement des enseignants du second degré. Pour ces lauréats, réussir le concours signifie un départ à des milliers de kilomètres de leur domicile. Pour celles et ceux qui ont déjà fondé une famille, ce succès implique divorce géographique et séparation douloureuse avec les enfants et leurs proches.

Huguette Bello : "Bien sûr, aucun candidat à La Réunion ou aux Antilles n’ignore qu’il s’agit d’un concours national et tous se présentent aux épreuves en connaissant les règles qui régissent les affectations. Mais ils sont toujours aussi désemparés lorsque cela se traduit par le choix qu’ils doivent faire entre leur vie familiale et leur vie professionnelle.

Cette équation impossible devient insupportable lorsque dans le même temps des postes sont vacants dans leur discipline et dans leur académie. Postes vacants pourvus par des contractuels, mais aussi chassé-croisé entre des jeunes ultramarins affectés en France continentale tandis que des professeurs hexagonaux sont mutés dans les académies d’outre-mer : ces scénarios récurrents suscitent de plus en plus d’incompréhensions… Les mouvements de l’Éducation nationale ne doivent pas répéter les souffrances de la mobilité ancienne.

La mobilité ne doit plus être imposée. C’est une maltraitance faite à notre jeunesse !"