Plaine des Palmistes : inauguration de la nouvelle Maison sport santé

Ce jeudi 3 août 2023, la Région Réunion était à la Plaine des Palmistes dans le cadre de l'inauguration de la Maison sport S santé. "Ce projet s'inscrit dans le droit fil des missions que la Collectivité s'est fixée pour une Réunion plus juste et solidaire. En effet, la Région, aux côtés d'autres acteurs institutionnels, œuvre à la réduction des inégalités sociales" a déclaré le conseiller Régional et député Jean-Hugues Ratenon

"Cette Maison Sport Santé vient répondre aux besoins de santé de la population de la commune de la Plaine des Palmistes. Elle propose un espace adapté et équipé afin que chacune et chacun puisse pratiquer le sport en toute liberté mais aussi en toute sécurité.

Les Maisons Sport Santé sont des espaces de convivialité et ont pour objectif d'offrir aux familles du village et des alentours un lieu pour se rencontrer et développer des solidarités et un vivre-ensemble, tout en pratiquant une activité sportive.

Ce projet s'inscrit dans le droit fil des missions que la Collectivité s'est fixée pour une Réunion plus juste et solidaire. En effet, la Région, aux côtés d'autres acteurs institutionnels, œuvre à la réduction des inégalités sociales. "

Jean-Hugues Ratenon