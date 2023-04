La Région Réunion fête son anniversaire : 40 années d'histoire, de projets et de mutations

À l'occasion des 40 ans de la Région Réunion accueille Carole Delga, présidente de Régions de France et Elisa Ferreira, commissaire européenne.

La venue de Carole Delga sera également l'occasion pour la présidente des Régions de France de rencontrer les habitants, commerçants, acteurs économiques, agricoles, touristiques et culturels du territoire.

"La France puise sa force dans ses territoires. La décentralisation, entamée en 1982, a engagé un mouvement de fond en donnant aux villes, départements et régions la possibilité d’agir au plus près des besoins des Français. Mais faute d’un cadre constitutionnel, législatif et réglementaire suffisamment ambitieux, nous ne sommes jamais allés au bout de la démarche. Nous ne cessons de nous adapter dans l’urgence et, aux yeux des gouvernements successifs, nous demeurons une variable d’ajustement comme une autre.

Pourtant, nous savons tous que les réalités du terrain ne sont pas les mêmes à Paris, à la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. La loi doit s’adapter aux contextes locaux, sous peine de devenir inefficace ou d’être incomprise. La République ne peut pas être un carcan qui enserre les initiatives territoriales, mais au contraire elle doit être un tremplin pour chacun de ses citoyens.

Il est temps de donner aux Outre-mer une maîtrise de leur destin singulier au sein de notre pays. Pour que nous soyons ensemble, plus libres et plus unis", a-t-elle déclaré.

La commissaire à la Cohésion et aux Réformes Elisa Ferreira sera également présente. "Pour la période de programmation 2021-2027, La Réunion recevra près de 3 milliards d'euros dans les domaines de la cohésion, de la politique sociale, de l'agriculture et de la pêche", précise son communiqué.

Ces quatre décennies d’existence, riches d’enseignements et de réalisations, seront célébrées de façon solennelle le 28 avril 2023 à 14h30 dans l’hémicycle du Conseil régional, en présence des élus de la première assemblée et des partenaires institutionnels (Europe, État, COI, régions..) ayant accompagné cette histoire exceptionnelle.

La Région aura ainsi l’honneur d’accueillir à l’occasion de cet évènement Dominique Faure, Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales ; Yvette Sylla, Ministre des Affaires Étrangères de la République de Madagascar et Présidente en exercice de la COI ; Younous Omarjee, Président de la Commission du Développement Régional au Parlement Européen et Marie Luce Penchard, Vice-Présidente de la Région Guadeloupe.

Dès le 2 mai, l’exposition "Les 40 ans de la Région, 40 ans d’histoire de La Réunion", ouverte au grand public, se tiendra dans le hall de l’hôtel de Région.

- 40 années de mutations -

Il y a 40 ans la loi de décentralisation, initiée sous le président François Mitterrand, entrait en application avec cette nouvelle assemblée élue, le Conseil Régional.

Le 20 février 1983, les Réunionnaises et les Réunionnais élisaient pour la première fois au suffrage universel direct leurs conseillers régionaux. Cette date marque l’avènement de la Région comme collectivité territoriale de plein exercice, en application des lois de décentralisation du 2 mars 1982 et du 31 décembre 1982.

Le premier président fut Mario Hoarau de 1983 à 1986. Ont suivi, Pierre Lagourgue de 1986 à 1992, Camille Sudre de 1992 à 1993, Margie Sudre de 1993 à 1998, Paul Vergès de 1998 à 2010 puis Didier Robert de 2010 à 2021.

Huguette Bello a quant à elle été élue présidente en 2021. Elle est la deuxième femme à être élue présidente de région sur cette île de l’océan indien. Margie Sudre (sans étiquette), secrétaire d’État à la Francophonie de Jacques Chirac, avait occupé ce poste de 1993 à 1998.

En 40 ans, La Réunion a subi de profondes mutations et a été confrontée à des défis de taille : croissance démographique, mondialisation, mutation agricole, chômage, logement, aménagement du territoire, déplacements, crises sanitaires…

"Ce moment historique sera l’occasion d’effectuer une rétrospective des actions et des grands chantiers de la Région pendant neuf mandatures, au service du développement de La Réunion, proche du quotidien des Réunionnaises et Réunionnais", indique la Région Réunion.

Au-delà du bilan, il cet anniversaire est l'occasion d’appréhender les enjeux d’avenir pour La Réunion.

- 40 années d'accompagnement -

Depuis quatre décennies, la Région intervient dans des domaines aussi structurants que la formation, l’aménagement du territoire, les routes et les déplacements, l’économie ou encore la culture.

Ainsi, la Région assure l’élaboration du SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). A La Réunion, comme dans les autres départements d’outre-mer, subsiste une spécificité. Le schéma en vigueur est le SAR (Schéma d’aménagement régional) qui fixe les grands équilibres en matière d’aménagement du territoire sur le moyen et long terme, et qui constitue un cadre rigoureux pour les autres schémas qui en découlent.

La Région assure également la gestion des déchets, des parcs régionaux, de développement rural et urbain.

La Région assure la construction, l’équipement et l’entretien des lycées, les transports scolaires et interurbains et la formation professionnelle.

Sur le plan du développement économique, le conseil régional anime les pôles de compétitivité, apporte son soutien au tissu économique, met en œuvre le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Il définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises.

La Région Réunion gère par ailleurs les fonds européens FEDER (Fonds européens pour le développement régional) et INTERREG V Océan Indien pour la coopération régionale.



Au titre des compétences partagées, la Région agit en matière de sport, de culture, et de développement touristique, à travers notamment son satellite en charge de la stratégie touristique régionale, l’IRT (Ile de La Réunion Tourisme).

- 40 années d'affaires et de projets -

Durant ces quatre décennies, la Région Réunion a connu des avancées, des hauts et des bas, des projets avortés et d'autres aboutis. Retour sur certains faits majeurs de la collectivité.

° La route des Tamarins

Incontestablement le premier ouvrage le plus exceptionnel, la route des tamarins et le viaduc de Saint-Paul inauguré par le président de la Région de l'époque, Paul Vergès le mercredi 20 mai 2009.

Un peu plus de 2.800 personnes, cadres et ouvriers, ont participé à la construction de la route. 2 ouvriers sont morts dans des accidents de travail.

120 ponts enjambent les 120 ravines traversées par la route. 4 de ces ouvrages d'art sont littéralement spectaculaires. Il s'agit du pont de la ravine Fontaine (Saint-Leu), 150 mètres, du pont de la Grande Ravine (Trois-Basins), 250 mètres, du pont de Trois-Bassins, 450 mètres, et du viaduc de Saint-Paul, 750 mètres.

Construite à mi-pente pour désenclaver les hauts des zones traversées, la route est longue de 34 km.

Le coût de construction de la route des Tamarins est de 1,14 milliard d'euros. L'estimation de départ en 203 était d'environ 700.000 euros. Le conseil régional a financé les travaux à hauteur de 85%. L'Europe a payé le reste de l'enveloppe.

° La NRL

Après 10 ans de travaux et plus de deux milliards d'euros engagés, le viaduc de la Nouvelle route du littoral a ouvert à la circulation dans les deux sens le mercredi 1er mars 2023.

Désormais et jusqu’à 2028 au moins, les usagers partageront leur trajet nord - ouest entre la NRL et l’ancienne route.

Promesse très attendue pour résoudre les problèmes de réseau routier de basculement à répétition de la route en corniche, cette route s’est avérée être un véritable gouffre financier pour la Région Réunion.

En 2013, le chantier de la NRL est à son commencement. Mais alors que le chantier se poursuit, en 2019, les travaux sont stoppés net, faute de tonnes de roches. Pour remédier à cela, l’idée d’ouvrir les carrières de Saint-Leu et de Bois-Blanc était évoquée. Mais suite à une décision du tribunal, ces carrières restent closes et la NRL manque de matériaux.

Alors que la Région annonce que le projet ne sera réalisé que partiellement, le 30 mars 2021, la collectivité célèbre en grande pompe la livraison de la route pour la partie viaduc qui relie la Grande Chaloupe au chef-lieu. Une route qui, au moment de l’inauguration, est toujours fermée aux automobilistes. Lors de cette livraison, la Région et son président de l’époque, Didier Robert l’assurent, cette partie sera livrée à la fin de l’année 2021…

Le 28 février 2022, les travaux reprennent enfin. Pour terminer la route, la solution du viaduc a été priorisée, faute de roches massives. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité du côté des transporteurs qui se sont rapidement mobilisés et ont demandé entretien à Huguette Bello, alors nouvellement élue présidente de la Région Réunion.



Pour terminer cette route et dans le cadre d’un protocole signé, l’État s’est engagé au côté de la Région pour terminer la NRL en injectant plus de 420 millions d’euros. Jean Castex l’a dit, au final, le viaduc coûtera plus de 840 millions d’euros, ce qui devrait porter le coût final de la route de 13 kilomètres largement au-delà des deux milliards d’euros, contre 1,6 annoncé au début du chantier.

° Le tram-train avorté

En 2009, le projet du tram-train est mis à l'arrêt. Ce projet de construction souhaité par Paul Vergès avait pour objectif de désengorger nos routes saturées par les embouteillages.

Marie-Luce Penchard, ministre de l'Outre-mer, annonçant que l'État n'accorderait pas de financement supplémentaire pour la construction de cet équipement.

° Didier Robert épinglé

L'histoire de la Région Réunion aura aussi été marquée par les affaires judiciaires qui ont frappé le conseil régional.

Didier Robert, ancien président de Région, a été condamné le 21 mai 2021 à 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour six infractions dont la prise illégale d'intérêts.

Cette peine avait été prononcée le vendredi 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de l'affaire des Musées régionaux de La Réunion (RMR).

Toujours en 2021, la chambre régionale des comptes (CRC) épingle Didier Robert pour son cabinet "pléthorique" à la Région. Alors que seulement 6 collaborateurs sont normalement autorisés, la chambre en dénombre 22 supplémentaires. Coût total : 1,4 million d'euros par an. À noter qu'Imaz Press avait révélé en 2019 qu'une procédure judiciaire était en cours alors qu'une plateforme en ligne avait publié les noms de 166 personnes émargeant "au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région".

