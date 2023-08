Saint-André : inauguration du plus grand mur d’escalade de l’océan Indien

Ce vendredi 11 août 2023 le conseiller régional et député, Jean-Hugues Ratenon, a participé à l’inauguration du plus grand mur d’escalade de l’océan Indien, au gymnase Joseph Bedier de Saint-André. "C'est en toute cohérence que la Région Réunion s'est impliquée dans la réhabilitation complète de ce gymnase, via l'activation des fonds européens, dont nous sommes autorité de gestion. Nous n'y voyons pas une dépense. Plutôt un investissement pour l'avenir" a déclaré Jean-Hugues Ratenon dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Conseil régional

"C’est exceptionnel. Cette structure fait partie du Top cinq européen. Nous sommes fiers non seulement pour Saint-André, mais pour La Réunion aussi. Cela augure de beaux et grands événements autour de la discipline." Joé Bedier, maire de Saint-André

"La Région Réunion a enfin repris sa juste place de fer de lance de l'aménagement du territoire réunionnais avec une stratégie cohérente et homogène de développement. La qualité du travail partenarial que nous menons avec la mairie de Saint-André est primordiale.

Nous parlons aujourd'hui d'une seule et même voix pour affirmer que notre nouvelle stratégie pour l'Est passe inévitablement par une remise des infrastructures et des équipements au premier rang des priorités.

L'inauguration de cette nouvelle structure d'escalade, la plus haute de l'Océan Indien, est en ce sens très symbolique.

C'est en toute cohérence que la Région Réunion s'est impliquée dans la réhabilitation complète de ce gymnase, via l'activation des fonds européens, dont nous sommes autorité de gestion. Nous n'y voyons pas une dépense. Plutôt un investissement pour l'avenir." Jean-Hugues Ratenon