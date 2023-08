Saisis ta chance: "l’investissement dédié à la jeunesse est essentiel"

Dans le cadre de la troisième édition « Saisis ta chance » à Petite-Île, le Conseiller Régional, Axel Vienne, était aux côtés du Maire de Petite-Île, Serge Hoarau, et de la Directrice de Pôle Emploi de Saint-Joseph Valérie Vitry ce vendredi 11 août 2023. « Notre profonde conviction, c’est que valoriser l’apprentissage et en faire le cœur battant de notre combat pour l’emploi et l’égalité des chances, c’est donner un avenir à nos jeunes, c’est aussi donner un avenir à nos savoir-faire d’excellence. » a déclaré Axel Vienne conseiller régional au cours de cette matinée dédiée à l’information et à l’insertion professionnelle. Ci-dessous le communiqué (Photo : conseil régional)

"L’investissement dédié à la jeunesse est essentiel, parce que c’est avec vous que nous préparons l’avenir de notre commune et plus largement de La Réunion." Serge Hoarau, Maire de Petite-Île

"L’insertion sociale et la professionnalisation de nos jeunes est un enjeu fort pour Pole Emploi. Il existe des dispositifs adaptés à chaque jeune. Saisis ta chance permet d’explorer toutes les possibilités, qui s’offrent à notre jeunesse." Valérie Vitry, Directrice de Pole Emploi Saint-Joseph

Il nous faut donc multiplier les parcours de formation, reconnaître la diversité des formes de réussite et admettre l'entreprise comme un lieu de formation à part entière.

La première bataille à gagner est celle des idées et l’événement qui nous réunit ce matin y contribue. Il s'agit de promouvoir un enseignement que l'on choisit par vocation et non plus par défaut.

Ce travail de sensibilisation concerne les jeunes, évidemment, mais aussi leurs parents, les enseignants et les professionnels qui accueillent des apprentis.

La formation professionnelle et l'apprentissage sont investis à la hauteur de l'enjeu et de l'impact qu'ils peuvent avoir tant sur la vie des personnes qui en bénéficient, que sur le développement de notre territoire.

Ce ne sont pas seulement des mots. Ce sont des actes et des résultats très concrets. Près de 10 000 places de formation seront achetées par la Région en 2023. C'est un niveau jamais atteint . " Axel Vienne, Conseiller Régional