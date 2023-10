Une aide complémentaire décidée pour les boursiers en formations sanitaires et sociales

La Région a décidé de mettre en oeuvre une mesure d’aide complémentaire – pouvant aller jusqu’à 400 euros maximum – en faveur de tous les étudiants boursiers relevant de la responsabilité de la Région Réunion au titre des formations sanitaires et sociales pour l’année 2023- 2024. Cette aide vient s'ajouter à la revalorisation de 67 euros des bourses, déjà actée au niveau national.

Cette aide forfaitaire sera versée à tous les étudiants boursiers au titre de l’année 2023- 2024.

Le montant individuel accordé sera en fonction de la durée de la formation suivie en 2023-2024. Elle sera calculée comme suit : nombre de mois X 40 euros dans la limite de 400 euros. Soit pour une formation d’ambulancier (4 mois), un montant de 160 euros. Pour la grande majorité des boursiers, dont la formation s’étale sur une année scolaire pleine, l’aide sera ainsi de 400 euros.

L’aide serait versée à la fin du mois d’octobre.

Sur la base d’un nombre de boursiers estimé à 1 000, la commission permanente du 06 octobre 2023 a voté une enveloppe de 400 000 euros à cette mesure d’urgence.

Pour rappel, une enveloppe de 3 500 000 euros avait été déjà validée par la commission permanente du 18 août 2023 au titre du dispositif de bourses.

Soit un montant total de près de 4 000 000 euros en faveur de l’égalité des chances étudiants des filières sanitaires et sociales.

Plus largement, la Collectivité régionale alloue un budget de plus de 25 000 000 euros en 2023 pour les formations sanitaires et sociales, grâce notamment au soutien du FSE.

Depuis 2005, la Région Réunion octroie une aide financière aux étudiants inscrits dans les formations sanitaires et sociales dispensées par les instituts et écoles qu’elle agrée.

Ce dispositif de bourse vise "à favoriser l’accès des jeunes réunionnais aux formations sanitaires et sociales, à améliorer leurs

conditions de vie durant leurs études et à contribuer à leur réussite" rappelle la Région.

Elle met en oeuvre le dispositif de bourse selon les taux et barèmes applicables au titre des bourses de l’enseignement supérieur.

Sur cette base, pour l’année universitaire 2023-2024 les étudiants de La Réunion profiteront d’une

- revalorisation nationale décidée en mars 2023 de 37 euros applicable à tous les échelons

- revalorisation spécifique dans les départements d’outre-mer d’un montant de 30 euros applicable à tous les échelons de bourse.

Soit une revalorisation de 67 euros mensuels applicable à l’ensemble des échelons, au titre de l’année 2023-2024.

"Cependant, si ces revalorisations étaient largement attendues par les étudiants, ces derniers restent en grande difficulté au

quotidien, notamment face à l’augmentation significative du coût de la vie. Ils ont eu l’occasion de faire part de ces difficultés

à l’occasion des échanges avec la vice-présidente en charge de la formation professionnelle organisés au mois de mai 2023" note la Région.

Localement, ces constats sont aggravés par :

- la situation particulière de La Réunion, marquée par l’insularité et l’éloignement. Selon les chiffres de l’INSEE datant de 2022, l’alimentaire coûte 37 % plus cher qu’en France continentale ;

- la typologie des apprenants des filières sanitaires et sociales qui ont dans certains cas des charges de famille alors que la bourse est calibrée sur les besoins d’étudiants résidant au domicile familiale ;

- le manque de logement et de restauration collective adaptés et accessibles.

- Une aide complémentaire -



Dans ce contexte, certains étudiants ont indiqué devoir renoncer à l’accès aux soins, à une alimentation saine ou dans certains cas plus extrême, renoncer à se loger convenablement.

En outre, les établissements pointent une corrélation certaine entre la précarité des étudiants et les taux d’abandons constatés en début d’année.

"Certains chantiers structurants sont ou seront entamés prochainement par la Région Réunion autour de l’accès aux soins, la restauration collective, la lutte contre la précarité menstruelle ou encore la mutualisation d’internats dans le cadre du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales (SRFSS)" note la Région.

Cette aide vise notamment à favoriser l’accès aux soins pour les étudiants. Elle serait versée en une fois, dès la fin du mois d’octobre. En effet, c’est à cette période que les dépenses sont les plus importantes (outils pédagogiques, frais de logement, frais de scolarité…).

