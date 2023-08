Visite ministérielle au lycée Jean Hinglo du Port

En visite au lycée Jean Hinglo du Port ce jeudi 17 août 2023, Gabriel Attal, ministre de l’Éducation Nationale et Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse étaient en visite au lycée Jean Hinglo du Port. Cantine à un euro, développement du numérique, lutte contre la précarité menstruelle, construction de deux nouveaux établissements… Au cours de leur visite le ministre de l'éducation et la secrétaire d’Etat ont pu mesurer les nombreux engagements de la Région Réunion pour la réussite scolaire des lycéens réunionnais. Ci-dessous le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com)

La Présidente de Région, Huguette Bello, a notamment présenté le dispositif "Numérisak" qui repose sur trois piliers solides et complémentaires : les équipements, l’accès à des ressources pédagogiques et l’interconnexion entre les élèves et leurs enseignants.

Huguette Bello : "Aujourd’hui, une révolution est en cours à l’île de La Réunion. Cette révolution, c'est celle du numérique éducatif. Notre objectif est de passer "du numérique à l’école", qui consistait à permettre à chaque élève de bénéficier d’un ordinateur, à un "numérique éducatif", en intégrant à cet ordinateur des ressources pédagogiques essentielles et en dotant l’enseignant du même ordinateur et des mêmes ressources pédagogiques.

Avec ce plan numérique, ce "Numérisak", nous souhaitons améliorer les conditions d’apprentissage de nos élèves, moderniser nos lycéens et les mettre à la hauteur des défis de demain auxquels se prépare, dès aujourd’hui, notre jeunesse réunionnaise. Car c’est elle qui représente notre avenir..."