J’adresse cette courte réflexion à Madame la Maire de Saint-Denis à moins que ce soit l’administration des finances qui est concernée. En quoi consiste le passage du souffleur au Butor tous les matins dès 5h30 dans les allées entre les bâtiments des impôts, la rue Jean Cocteau ? (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Question inutile autant que le nettoyage. Alors que cet endroit ne croule pas sous les détritus, systématiquement nous subissons les bruits, infernaux, pour quelques feuilles mortes. Parfois même le soir. L’empire du béton doit briller. D’ailleurs qui calibre ces souffleurs pour voir le respect de la législation ? Pourquoi ne pas investir des souffleurs électrique moins bruyants ? Je n’ai rien contre les agents, qui subissent eux aussi les bruits malgré leurs casques.

Deux pistes, que l’argent de nos impôts aille à l’environnement oui, mais pas de gaspillage ! Ce site n’est pas un salon qui doit reluire, au contraire quelques feuilles par terre. Je ne veux pas entrer ici dans les nuisances, et les maladies qui en découlent et le cout pour la sécurité sociale. Qui a étudié ce point ? Des économies sont peut être à faire. A qui veut on faire plaisir en s’amusant à revenir tous les matins sur ce lieu grand public ? Je ne parle pas de marché à regarder de près, la n’est pas la question. Est-ce à cause du tribunal, du théâtre à côté ?



Si Madame Bareights, vos employés ne vous disent pas, descendez dans le bas de la rue mal Leclerc vous verrez ce qui doit être "apropté", par exemple dans la rue du cimetière, les déchets laissés par certains mécaniciens mais il n’y a pas que ça. Dans tout ça, hormis la mairie de St Denis, si les Finances sont concernées, à quoi rime d’enlever le moindre grain de poussière dans votre parking flambant neuf, hyper sécurisé ?

J’oublie volontairement un énorme camion qui vient de temps, au bruit infernal, genre réfrigérant, c’est l’argent qui est tenu au frais ou des victuailles ? simple question. Ne parlons d’une pauvre branche dont une partie montrerait des signes d’inclinaison. Un échafaudage débarque le lendemain pour ôter cette verrue ! Les amis de l’environnement aurait du boulot dans ce coin déjà hyper bétonné.



Un usager dépité