Nout Lang' Kosé Sé Léritaz Nout Zansèt Lilé Nout Zarlor

En cette journée mondiale de la langue maternelle, proclamée par l’Unesco en 2000, alors que son histoire remonte à des événements tragiques survenus en 1952 au Bangladesh. Ce jour-là dit-on, des étudiants ont été tués en défendant leur droit à l’utilisation de leur langue maternelle, le bengali. En mémoire de ces événements, l’Unesco a établi cette journée du 21 février afin de sensibiliser le monde à la nécessité de préserver les langues et les cultures en danger. La Réunion ne doit pas échapper à la règle de préservation et de valorisation de sa langue maternelle et de sa culture au vu de son histoire (Photo www.imazpress.com)

Si la langue officielle à La Réunion est le français, tel qu’on le parle et on l’écrit. Cependant, les Réunionnais s’expriment aussi en créole. Une langue maternelle qui s’est construite au fil du peuplement de l’île, avec des apports linguistiques des différentes populations qui forment le peuple réunionnais, que ce soit des Français, des Malgaches, des Africains, des Indiens…etc.

C'est ainsi, que la langue créole réunionnaise fût la langue de nos ancêtres. Elle est transmise de génération en génération dès notre plus jeune âge, "sé nout lang kozé" à La Réunion. Cette langue construite et pratiquée par les esclaves natifs de Bourbon, tenait à l'époque le rôle d'intermédiaires avec les maîtres.

Cet héritage fragile est devenu aujourd'hui qu'un puissant outil d'expression culturelle et identitaire, qui commence à intégrer aussi petit à petit dans le milieu de la littérature réunionnaise. Mais très peu encore voire insuffisante dans nos services publics.

Alors que cet anniversaire marque un quart de siècle d'efforts pour préserver la diversité linguistique et promouvoir l'utilisation des langues maternelles.

Elle constitue une occasion importante de "réfléchir aux réalisations, de renouveler les engagements et de souligner le rôle essentiel de la préservation des langues dans la sauvegarde du patrimoine culturel, l'amélioration des résultats de l'éducation et la création de sociétés plus pacifiques et plus durables" dit l'Unesco. Tout en réaffirmant l'importance de la diversité linguistique et du multilinguisme pour favoriser la dignité, la paix et la compréhension.

Mint'nan, alon mèt ansanm po kontinyé kiltiv la mémwar de nout band zansèt. Sa sé in kado ké bana la donn' a nou. Ké se soi nout lang kosé, nout misik, nout manzé, nout fason de viv', domin dan nout litératir...Sa sé nout soubasman po ké domin nout tout i rant dan ron po kosé, po shanté, po dansé è po éckri,... In manièr tir kouvèrt dosi nout zistoir, kom la di l'Unesco.

Jean Claude Comorassamy