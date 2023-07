Une aide d’urgence de la Région pour les commerçants de Saint-André à l’agonie

Les commerçants de Saint-André sont dans la détresse en raison de la gestion catastrophique des travaux du centre-ville réalisés par la commune.

Le 12 Juillet, M. Younouss Adam, président de l’ORTPE (syndicat représentant les très petites entreprises) dans un courrier au maire Joé Bédier et le 13 juillet les commerçants de Saint-André accompagnés de M. Pierrick Robert, président de la CCIR, ont lancé un SOS à la mairie.

Tous crient leur colère devant la réalisation simultanée des travaux sur la partie haute et basse de l’axe central de la ville (avenue de Bourbon et avenue de l’Ile de France) entrainant un coma circulatoire, une fuite des clients et une baisse de 90% de leur chiffre d’affaires !

Tous crient leur colère face à la désorganisation totale des chantiers, à savoir l’absence de communication avec les commerçants, les retards énormes dans le planning de chantier en raison notamment de la présence d’amiante, l’absence d’accès correct aux commerces concernés par les travaux, les coupures régulières du réseau internet, l’absence de places de parking pour les clients, l’absence de cheminement piétons sécurisé sur de nombreuses portions, l’absence de plan d’animation de la ville pour pallier aux désagréments causés par les travaux.

Tous crient leur détresse et sont asphyxiés financièrement !

L’opposition municipale avait déjà dénoncé depuis mars 2023 la programmation fantaisiste des travaux du centre-ville et ses conséquences financières désastreuses pour les acteurs économiques de ce secteur. Nous avions dénoncé l’amateurisme de la mairie dans le suivi de ces chantiers.

L’opposition municipale félicite les commerçants qui ont exigé et obtenu le report de travaux devant la place de la mairie au cours de la récente réunion qui s’est déroulée en présence du président de la CCIR et du président de l’association des commerçants de Saint-André.

L’opposition municipale est solidaire des commerçants du centre-ville qui réclament au maire de Saint-André une indemnisation d’urgence de la totalité de leur perte financière.

Cependant force est de constater que M. Joé Bédier n’a toujours pas donné de suite favorable à cette demande légitime. La commune étant au bord du précipice financier, le maire ne sera pas capable d’indemniser correctement les commerçants. L’opposition rappelle que la mairie a inscrit une recette fictive de 600 000 euros dans les comptes de la ville et a donc fait voter un budget insincère en 2023.

Aussi l’opposition municipale sollicite la Région compétente en matière d’aide économique, pour l’attribution d’une aide d’urgence des commerçants de Saint-André sinistrés. En effet, les entreprises de Salazie sinistrées suite aux éboulis sur la route départementale ont obtenu une enveloppe de 500.000 euros par la Région. Cette collectivité doit débloquer en urgence une aide financière adaptée afin de sauver les entreprises du centre-ville de Saint-André, aujourd’hui à l’agonie. Toutes les collectivités compétentes doivent se mobiliser car Saint-André est en état de catastrophe économique.

Jean-Marie Virapoullé

Conseiller municipal de l’opposition et

Vice-Président du Département