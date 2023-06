"Vous êtes devenus complètement fous !"

Jeudi 8 juin 2023, Bertrand Plancher s’est emporté à l’Assemblée Nationale en ces termes : « Vous nous avez empêché de voter. Vous avez osé le faire. Mais, vous êtes devenu complètement fou ». La Présidente n’a pas bronché. Elle n’a même pas réclamé des excuses.

Juste avant, le Député a déclaré : "Et, ici, la Présidente de l’Assemblée Nationale, en premier lieu, accepte délibérément de s’auto-censurer. Non seulement, vous avez jugé irrecevables nos amendements de rétablissement, mais vous êtes allés plus loin en censurant nos amendements. Cela ne l’avait jamais été fait de toute notre Histoire. Nous savons tous qu’il existe une règle en démocratie, une règle d’or, le parlement vote la loi, c’est l’article 24 de la Constitution."

Cette situation dégrade l’image de la France. Le monde entier observe un Exécutif qui sombre dans la manipulation pour éviter la sanction des législateurs. Nous sommes loin de 1969 lorsque De Gaulle démissionne quand son "projet de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat" n’a pas reçu l’adhésion populaire. On savait la France en déclin, à l'extérieur, mais, en interne, elle enchaîne les catastrophes.

Le ministre de l’intérieur entraîne la France dans une opération militaire à Mayotte : "Poursuivez-les ! Tuez-les !". Cette apologie de crime a mis le projecteur sur une séquelle de la France coloniale, aggravant le fossé avec l’Union Africaine présidée actuellement par le Chef d’Etat comorien. On est surpris par tant de fantaisie. En passant, l’auteur de l’opération manquée a ouvert une crise diplomatique avec l’Italie après avoir traité sa Première Ministre "d’incapable" dans la gestion des migrants. A nouveau, il vient de se distinguer en Nouvelle-Calédonie, en essayant d’imposer aux indépendantistes l’agenda et l’orientation de la France.

Vis à vis du reste des Outre-Mers, le secrétaire d’Etat Carenco et le Ministre de l’Economie, Lemaire, ont fait des déclarations sur la cherté du coût de la vie, comme priorité. On retiendra l’éternel discours sur la fiscalité qui impacte la structure des prix et le dialogue pour geler les prix sur certains produits. Pourtant, en 1999, le Député Elie HOARAU a fait adopter un amendement intitulé : "Création d’un Observatoire des Prix et des Revenus". Une demande pour faire la transparence sur la formation des prix et d’harmoniser en conséquence les revenus. Inscrit dans la loi d’orientation de l’Outre-mer, le décret d’application a été pris 10 ans plus tard ! Totalement vidé de son contenu.

Ainsi, 23 ans après, il est décevant d’entendre les mêmes rengaines. Si dans le dossier de la retraite à 64 ans, Bertrand Plancher s’exclame que la France est gouvernée par des fous, que dire des Ministres éphémères qui nous empêchent de faire la transparence sur les prix et les revenus, et trompent sciemment l’opinion sur le pouvoir d'achat ?

Ary Yee-Chong-Tchi-Kan