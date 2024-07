Augmenter le SMIC à 1.600 euros, ce n'est pas du luxe pour ceux qui produisent la richesse !

Au moment où le président Macron appelle à une trêve olympique, l'UD-FO de la Réunion rappelle que la trêve pour les travailleurs Réunionnais, c'est de ne plus vivre avec un SMIC où ils ne peuvent plus joindre les 2 bouts avant la fin du mois (Photo d'illustration AFP)

En France, c'est 17,3% des salariés qui étaient payés au Smic au 1er janvier 2023, contre 14,5% un an plus tôt et 12% en 2021.

Pour FO, Il faut indexer les salaires sur l’inflation car plus de 50 % du PIB, c’est la consommation des ménages et donnera un nouveau souffle à l'économie locale.

FO rappelle son refus de voir substituer au salaire tous les éléments dits de rémunération comme la participation, l'intéressement, la prime d'activité, etc dont les exonérations sociales et fiscales aggravent les déficits de la sécurité sociale et à l'affaiblissement des régimes de retraite par répartition.

A La Réunion, c'est près d'un demi-milliard d'euros d'exonérations de cotisation patronales qui encouragent les employeurs à ne pas augmenter les salaires en les maintenant au niveau du smic !

Par ailleurs, ces mesures n'ont montré aucune efficacité en matière de création d'emploi.

Pour ces raisons, FO exige l'abrogation de ces dispositifs d'exonération qui maintiennent les salariés à toucher le SMIC tout au long de leur carrière et à recourir à l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la retraite (+20 % des retraités perçoivent l'ASPA à La Réunion).

Dans un contexte où l'écart de salaire moyen par tête à La Réunion est de 574 euros par rapport la France entière (Hors Mayotte) et que la population Réunionnaise s'appauvrisse, le gouvernement doit entendre le message qui lui a été envoyé par la population.

Les salariés sont prêts à se mobiliser pour combattre la politique de Macron et à obtenir une revalorisation significativement du smic, de l'ensemble des salaires, des pensions, minimas sociaux et du point d'indice dans la fonction publique à hauteur de 10 %.

Aujourd’hui comme hier, FO appelle les salariés à se mobiliser pour faire aboutir ces revendications.

F.O.