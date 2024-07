Augmenter les salaires et abroger la réforme des retraites : c’est tout de suite !

Dans un contexte politique incertain, une délégation FO a rencontré le préfet ce jour pour lui faire part des revendications urgentes des travailleurs. FO a rappelé que l’urgence sociale, c'est la satisfaction immédiate de nos revendications quels que soient nos interlocuteurs (Photo www.imazpress.com)

L’exécutif doit tenir compte du rejet de la politique du président Macron et du gouvernement qui a été exprimé par les urnes. Cela commence par l’arrêt des réformes et des politiques d'austérité et de répondre rapidement aux revendications des travailleurs, sur :

- L’augmentation immédiate de tous les salaires, du SMIC, des traitements, revalorisation du point d’indice, des pensions, minimas sociaux et bourses étudiantes tenant compte de la vie chère à La Réunion

- L'abrogation de la réforme des retraites et de l’assurance chômage,

- Le blocage des prix de l'énergie, du carburant, des loyers, des produits de première nécessité et la transparence sur la formation des prix à La Réunion,

- La défense des statuts et l’application systématique des conventions collectives nationales,

- La défense des droits des salariés, du droit de grève, des libertés et des droits syndicaux,

- La conditionnalité des aides publiques aux entreprises à la création d'emploi stable avec un vrai travail, un vrai salaire, un vrai contrat,

- Le renforcement des services publics partout sur le territoire à la hauteur des besoins pour la population Réunionnaise et l’ouverture de postes nécessaires pour un retour au pays des fonctionnaires titulaires qui le souhaitent,

- L’abrogation du choc des savoirs, de Parcoursup.

Jean Paul Paquiry, Secrétaire général