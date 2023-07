Les plans logement Outre Mer n’ont pas été jusqu’à présent à la hauteur des enjeux

(Photo Redressement quartier de la Chaumière dans le cadre du plan de sauvegarde et inauguration de la maison de projets, photo sly/www.imazpress.com)

La CNL prend acte des annonces du gouvernement concernant le logement.

Il est important de préciser que les plans logement Outre Mer (PLOM) n’ont pas été jusqu’à présent à la hauteur des enjeux.

Une feuille de route doit prendre en compte toutes nos problématiques :

- La situation sociale des salariés et des demandeurs de logements

- La réalité qui porte sur la très mauvaise qualité des logements sociaux qui sont mis en location

- 41 000 demandeurs de logements

- 117 immeubles de moins de 10 ans avec des signes d’indécence

- Les Logements pour l’accueil de jour pour les malades d’Alzheimer

- Les séniors à accompagner ...

Un certain nombre de mesures prises lors de ce CIOM étaient déjà connues comme :

• Le crédit d’impôt hors QPV pour les bailleurs sociaux

• Les aides de l’ ANAH pour les propriétaires de logements privés vacants

• La suppression de Pinel en individuel et collectif dans les zones tendues

Ce CIOM n’a pas apporté les réponses attendues face aux enjeux Réunionnais. On doit aller plus loin. Il n’y a pas eu d’annonces sur des points importants comme :

• L’accession à la propriété pour garantir aux Réunionnais des mesures de défiscalisation pour les résidents et des prêts à des taux avantageux pour les travailleurs à bas revenus.

• Les aides à la rénovation pour les propriétaires occupants leurs logements

• Les obligations des bailleurs sociaux pour qu’ils s’engagent sur des actions concrètes sur la transition énergétique comme la récupération de l’eau pluviale pour l’arrosage ou nettoyage des parties communes ou l’autoconsommation énergétique pour les parties communes ou parkings avec la mise en place de primes ou bonus sur la ligne budgétaire unique ou défiscalisation.

• Les financements d’urgence pour la construction de logements séniors avec des prix de loyers adaptés et une aide au fonctionnement (résidences autonomie et logements personnes âgées)

• L’accélération et non le maintien des constructions de logements sociaux de qualité pour permettre aux Réunionnais de vivre dans des logements décents

• Encourager financièrement la construction avec un bonus dans les 8 communes de La Réunion qui se sont engagés pour apporter des solutions aux demandeurs de logements et qui respectent la loi SRU sur le nombre de logements sociaux ( primes sur les aides à la construction )

• Les aides pour la construction ou la mise à disposition de Logements pour l’accueil de jour pour les malades d’Alzheimer ainsi qu’un soutien sur l’accompagnement et le fonctionnement

La CNL rappelle également qu’il existe des leviers qui peuvent être mis en place pour faciliter l’accès au logement social comme le partage de fichier de la sur et sous occupation ( plus de 2000 situations) , les échanges de logements prévus par les textes, le bail intergénérationnel ... tout n’est pas uniquement question de moyens financiers mais de volonté de tous les partenaires qui interviennent dans la gestion du logement social ( bailleurs, Etat, collectivités...

"Nous voulons que nos compatriotes ultramarins vivent mieux, et qu'ils voient des changements, rapidement" dit la 1ere Ministre Mme Borne

Pour cela On doit aller plus loin dans les annonces avec des éléments plus précis et cette feuille de route doit aussi donner des échéances à tenir.

La CNL ne peut pas se satisfaire des annonces du gouvernement. On doit aller plus loin et plus vite avec l’ensemble des partenaires.

Erick Fontaine – Administrateur de la CNL