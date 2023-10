Déclaration sur les attaques terroristes du Hamas et la guerre en Israël et à Gaza

Nous condamnons sans réserve les attaques terroristes du Hamas contre les Israéliennes et Israéliens. Ces crimes ignobles qui nous ont tous bouleversés ne peuvent souffrir d'aucune justification. Les assassinats de civils désarmés, les prises d'otages ne sont pas des actes de résistance, mais de terrorisme. Alors que de nombreux civils sont aux mains des terroristes du Hamas, nous appelons évidemment à leur libération immédiate.

Nous sommes solidaires des populations civiles victimes du conflit. Des deux côtés, elles subissent les violations du droit international commises et les conséquences d’une guerre qui n’en finit pas.

Nous refusons toute forme de punition collective envers la population palestinienne, à commencer par le fait de les priver d’eau et d’électricité comme cela vient d’être annoncé. Ce sont le Hamas et ses créanciers iraniens et qataris - sans lequel il serait incapable de mener de telles attaques - qui doivent être ciblés, pas une population palestinienne qui a déjà tant souffert.

La paix s’éloigne encore. Pour y parvenir, la lutte contre le Hamas ne suffira pas: la colonisation et l'oppression des palestiniens doivent cesser pour un jour retrouver le chemin d'une solution à deux états et assurer l'existence viable d'un État Palestinien.

Cela doit se faire en assurant le droit absolu des israéliens et des palestiniens à la sécurité. Nous sommes et resterons toujours viscéralement attachés à la dignité des deux peuples, à leur droit à vivre libres et en paix.