Emeutes nocturnes

Depuis plusieurs nuits, dans certains quartiers de la commune de Saint-Denis et de La Réunion, des citoyens et citoyennes vivent les émeutes nocturnes. Bien que les autorités tentent de ramener le calme, les tensions sont encore vives.

Cette violence qui se manifeste notamment chez les jeunes est bien le marqueur d’une société qui depuis plusieurs années a abandonné sa jeunesse, notamment dans les quartiers dit Politique de la Ville (QPV). Depuis tant d’années, la jeunesse des quartiers les plus défavorisés sont livrés à eux-mêmes, sans repère et sans autorité. Aujourd’hui grandir et vivre dans les QPV c’est errer sans horizon car les principes fondateurs de la République Française, l’égalité, la liberté et la fraternité ont disparu. En effet, l’absence de service public performant pour répondre aux urgences sociales criantes ; l’absence d’une police de proximité qui protège tous les concitoyens ; l’absence d’une école de la république qui garantit l’égalité ; l’absence de dynamique économique qui favorise l’emploi, illustrent bien qu’aucune place, ni aucune chance n’est donnée à la jeunesse.

Nous regrettons à la voix citoyenne – La Réunion, que l’éducation populaire, reconnue pour cimenter la société et consolider la citoyenneté, a été volontairement sacrifiée par les gouvernements et politiques publiques successives. A La Réunion, l’éducation populaire a sorti des milliers de jeunes de l’ignorance et de la misère. Elle a pu offrir et nourrir tant espoir. Elle a libéré des générations entières de leur condition misérable. Pour refonder cette société qui repose sur le respect de soi-même, des autres, et de la nature, nous devons réinvestir le champ de l’éducation populaire sans arrière-pensée électorale. L’éducation populaire ne sera pas à la solution à tous les maux d’une société fracturée. Elle demeure, néanmoins, une réponse de terrain concrète.

Nous appelons à présent chacun à retrouver la paix et le calme. La violence n’est pas une réponse à l’abandon !

La voix citoyenne – La Réunion est prête à participer à cet élan collectif pour faire basculer la violence et la peur dans un autre camp. Nous sommes prêts à protéger et encadrer l’avenir de notre île, la jeunesse !