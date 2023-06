Etats généraux des mobilités : afterwork-ron kozé sur les mobilités

En mars dernier, dans un précédent communiqué, la Voix citoyenne – La Réunion avait demandé la mise en place des Etats Généraux des mobilités à La Réunion. Depuis le 9 mai, c’est chose faite. La Région Réunion, les intercommunalités de l’île et la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) organisent les Etats généraux des mobilités.

A La Réunion, l’absence d’une offre de mobilité est patente. L’inefficacité des transports en commun bride la compétitivité de nos entreprises ; nuit à la lutte contre le changement climatique et surtout entrave l’épanouissement des citoyen.ne.s. Les Réunionnais.es sont prêt.es pour un changement radical en matière de mobilité.



Parce que nous avons le courage de débattre ; parce que nous avons des idées, et parce qu'il est important que chacun d'entre nous puissions donner notre avis sur les mobilités et les déplacements à La Réunion, la voix citoyenne - La Réunion est le seul mouvement politique à organiser un Ron Kozé public dans le cadre des Etats Généraux des mobilités. Ce rdv inédit, sera un moment où la parole est ouverte à tous et toutes pour discuter, débattre et proposer des idées autour des mobilités. Cet afterwork – ron kozé se tiendra le jeudi 29 juin 2023 de 18h00 à 20h00 au restaurant KARMA, 8 rue Alexis de Villeneuve à Saint-Denis.



Tous les échanges seront ensuite déposés sur la plateforme en ligne des Etats Généraux des Mobilités. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le mouvement par courriel à accueil@lavoixcitoyenne.re ou par téléphone au 06 93 84 94 67 !



VIEN DON ZOT LAVI SI BAN DEPLASMAN.

ALON DEBAT’ NOUT TOUT ANSANM !