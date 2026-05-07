Gestion de l’eau à Saint-Leu : la responsabilité doit être collective

Face à la situation de tension hydrique actuellement constatée sur le territoire de La Réunion et au placement de la commune de Saint-Leu au niveau "Alerte" pour les eaux souterraines par arrêté préfectoral, la municipalité appelle à une mobilisation responsable de l’ensemble des acteurs concernés. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

L’eau est un bien vital et précieux. Dans un contexte marqué par la baisse des ressources souterraines, chacun doit prendre pleinement conscience des enjeux liés à sa préservation.

La ville de Saint-Leu appelle ainsi l’ensemble de la population à adopter des comportements responsables et citoyens :

- limiter les consommations non essentielles ;

- réduire l’arrosage et les usages de confort ;

- éviter tout gaspillage ;

- signaler les fuites visibles, qu’elles soient situées dans l’espace public ou sur des réseaux privés.

- Cet effort ne peut reposer uniquement sur les habitants -

La municipalité rappelle également que les opérateurs et gestionnaires des réseaux d’eau ont une responsabilité majeure dans cette situation. La réduction des pertes en réseau et la lutte contre les fuites doivent constituer une priorité absolue.

Chaque mètre cube d’eau perdu sur le réseau est une ressource qui manque aux familles, aux agriculteurs, aux entreprises et aux services publics.

La commune demande donc :

- une intensification des opérations de détection et de réparation des fuites ;

- une communication transparente sur l’état des réseaux ;

- un suivi renforcé des rendements ;

- ainsi qu’une mobilisation coordonnée de l’ensemble des acteurs institutionnels compétents.

La situation actuelle impose une solidarité collective et une gestion rigoureuse de la ressource.

Saint-Leu doit préparer dès aujourd’hui sa résilience face aux épisodes de sécheresse et aux effets du changement climatique. Cela passera par une mobilisation durable de tous : citoyens, collectivités, opérateurs et partenaires publics.

La municipalité restera pleinement mobilisée afin de défendre les intérêts des Saint-Leusiens et d’accompagner toutes les actions permettant de sécuriser durablement l’accès à l’eau sur le territoire.