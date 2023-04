Hommage à Jean-Claude Fruteau

En la personne de Jean-Claude FRUTEAU, La Réunion perdait il y a un an l’un de ses serviteurs les plus éminents. Constructeur de la gauche réunionnaise, il a été l’une des quelques grandes figures de la famille des progressistes à La Réunion et principalement dans

sa ville de Saint-Benoît mais aussi à l’Assemblée Nationale ou au Parlement Européen où il s’est vu confier de grandes responsabilités.

Dès son engagement en 1981 en tant que 1er secrétaire fédéral, il a œuvré au développement et à la structuration du Parti socialiste jusqu’en 2000.

C’était un homme d’ouverture et de dialogue dévoué au service de tous promouvant l’intérêt général comme conduite de son action politique et publique, en tant que maire, Député à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen il a toujours eu à cœur la défense

des intérêts de la Réunion.

Que ce soit à l'Assemblée nationale, où en tant que président de la délégation aux Outre-Mer, que ce soit au Parlement européen, en sa qualité de vice-président de la commission de l'agriculture et du développement rural, il a contribué à mieux faire connaître les problèmes sociaux, de développement et de rayonnement de la Réunion. Son combat pour l’agriculture péi notamment dans la défense des agriculteurs engagés dans la filière canne restera la pierre angulaire de son action.

À titre plus personnel, il a d’abord été un exemple pour tous les jeunes issus de milieu modeste en se hissant à une fonction de professeur agréé à force de travail.

En ce jour anniversaire, nous souhaitons qu'un hommage particulier soit rendu à notre camarade, qui a incarné le socialisme réunionnais, défenseur tout au long de son engagement, voix écoutée pour l’égalité sociale pour que les Réunionnaises et les Réunionnais puissent s’épanouir et s’émanciper.

Cheville ouvrière de notre ambition pour La Réunion, l’empreinte de son idéal humaniste et progressiste sera gardée comme héritage au sein de notre organisation politique.



Pour la fédération socialiste de La Réunion