Huguette Bello, Première ministre, une opportunité pour La Réunion

J’apporte tout mon soutien à Mme Huguette Bello qui est une militante engagée depuis de nombreuses années au service des femmes et des hommes de notre territoire. Son engagement n’est plus à démontrer, car elle s’est toujours mobilisée à travers les différentes fonctions qu’elle a pu occuper de l’élu local au niveau national. Elle a été Maire, Conseillère Régionale, Présidente de Région, Députée à l’assemblée nationale. Elle fait partie des personnalités politiques de La Réunion qui marquent de par leur dévouement notre région (Photo www.imazpress.com)

A l’heure où la population scrute attentivement les choix et les décisions politiques qui engageront l’avenir de La France, il est crucial de placer les intérêts supérieurs des Français au premier rang et cela implique par conséquent que les partis du Nouveau Front Populaire (NFP) s’entendent sur sa candidature.

La classe politique réunionnaise doit se mobiliser unanimement autour de cette proposition. C’est une opportunité unique pour La Réunion de disposer d’une femme politique engagée à la tête du gouvernement.

Je rappelle que le moment est important et stratégique et en tant qu’élu local et Président de l’UDSA je renouvelle mon soutien à cette excellente candidature réunionnaise. Cela conforterait le message des urnes envoyé successivement par la population, par le peuple.

Il faut redonner confiance en la politique et cela nécessite donc de positionner à la tête du gouvernement quelqu’un qui place le développement humain au centre de ses réflexions et de ses choix.

Mobilisons-nous pour que cette femme politique réunionnaise soit notre future première ministre et qu’elle puisse engager les mesures sociales et progressistes dont le pays a besoin.

Joé Bédier, maire de Saint-André et président de l’UDSA