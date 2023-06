L'aménagement de l'ex-square Mahé de Labourdonnais : une occasion manquée de faire de Saint-Denis un lieu de mémoire

Après l’annonce par la maire de Saint-Denis, le 26 avril 2023, du "déplacement" de la statue de Mahé de Labourdonnais dans le cadre des travaux d’aménagement du square éponyme, les évènements se sont accélérés avec le lancement du chantier. J’ai déjà eu l’occasion de faire un certain nombre de remarques concernant cette décision validée par le général des FAZSOI et le préfet, alors même que le chef de l’État avait déclaré le 14 juin 2020 : "La République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n’oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues". (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Le nouveau "Square" devrait être inauguré le 20 décembre 2023 et tout débat sur le sujet n’a donc plus lieu d’être, même si les polémiques se poursuivent. La décision de la maire est tout à fait légale, mais est-elle légitime ? Si le besoin d’histoire est trop important dans nos sociétés pour que les seuls historiens puissent y répondre, l’usage du "devoir de mémoire" par les politiques est une affaire trop grave pour que les historiens n’apportent pas leur éclairage.

D’autant qu’il n’y a pas eu de véritable débat public avant l’annonce de la décision par la maire de Saint-Denis. L’ouverture très rapide du chantier ayant été accompagnée par une campagne de communication de la mairie dévoilant le plan de l’aménagement, je me permettrai de rappeler tout d’abord l’importance de cette statue dans l’histoire de Saint-Denis et dans l’histoire de l’art à La Réunion, avant d’expliquer en quoi ce réaménagement d’une place, trop longtemps laissée à l’abandon par les mairies de droite, puis de gauche, est une occasion manquée de faire de Saint-Denis un pôle de mémoire et d’histoire à l’échelle internationale.

Le projet d’une statue en bronze à l’effigie de l’ancien gouverneur général des Mascareignes est lancé en 1846 par le gouverneur Joseph Graeb. Nul ne sait alors que l’abolition de l’esclavage interviendra en 1848, même si elle apparaît de plus en plus inéluctable. Le passage à la Seconde République et les bouleversements que cela entraîne suspendent cet aménagement urbain. C’est Hubert Delisle qui reprend en main le dossier. Nommé à la tête de la colonie par le Second Empire, il prend ses fonctions le 8 août 1852. Le gouverneur créole, à l’origine de nombreux chantiers de grande ampleur, décide en particulier de donner un nouvel éclat à Saint-Denis, dont les plans et certains bâtiments marquants, comme l’hôtel du Gouvernement, sont d’ailleurs dus à Mahé de Labourdonnais.

Il est anachronique d’interpréter la création de cette statue comme une volonté de "revanche" des notables esclavagistes sur la population servile, ainsi que le font certains défenseurs du projet de "déplacement". Une bonne partie de l’élite bourbonnaise a d’ailleurs tellement de mépris pour cette plèbe qu’elle n’a certainement pas besoin de lui montrer son attachement au capitalisme colonial et à l’esclavage à travers une statue. La raison du projet est sans nul doute à chercher ailleurs que dans l’île. La monarchie de Juillet est alors en train d’achever la conquête de l’Algérie et, comme ce sera aussi le cas au moment des conquêtes coloniales menées dans les année 1880 par la IIIe République, il est fort probable que l’élite insulaire a surtout besoin de rappeler au pouvoir parisien l’existence de Bourbon comme le poste avancé de la grandeur coloniale française dans l’océan Indien. Le choix de Mahé de Labourdonnais est d’autant plus adapté au message à faire passer que le centenaire de sa mort se place en 1853. Les différents éléments retenus par le sculpteur pour identifier Mahé de Labourdonnais montrent bien que c’est tout autant le gouverneur des îles de France et de Bourbon, c’est-à-dire celui chargé de mettre en valeur ces terres, que celui qui s’est emparé de Madras au nom du roi de France qui sont célébrés.



Le projet de glorifier la grandeur coloniale à travers une statue de Mahé de Labourdonnais est en fait formulé dès 1832 au sein de l’élite française de Maurice. Les liens entre les notables des deux colonies et l’appartenance de Maurice à l’Angleterre depuis 1810 font que La Réunion se réapproprie l’idée à l’approche du centenaire. Les édiles mauriciens, invités par Hubert de Lisle à l’inauguration de 1856, rappelleront d’ailleurs, non sans regret, lors de l’inauguration de leur propre statue de Mahé de Labourdonnais à Port-Louis en 1859, que leurs voisins avaient déjà célébré depuis trois ans le "fondateur commun des deux colonies".

Tout comme les élites mauriciennes avaient été invitées à l’inauguration à La Réunion, l’invitation fut lancée en retour en 1859 par les Mauriciens, les Réunionnais ayant même été sollicités préalablement pour la souscription du projet mauricien. Notons d’ailleurs qu’il n’est pas banal que le gouvernement anglais accepte finalement de glorifier celui qui fut son principal adversaire dans la zone au XVIIIesiècle. Cela témoigne en fait du poids de l’élite coloniale d’origine française à Maurice.

À l’origine, la statue de celui qui a fait de Saint-Denis la capitale insulaire en 1738 devait être installée plus près de l’océan, dans l’axe du pont du Gouvernement par lequel arrivaient alorstous ceux qui débarquaient dans l’île. Ce pont, dans le prolongement de l’actuelle statue de Roland Garros, ouvrait une perspective que le gouverneur Doret, prédécesseur de Hubert Delisle, avait imaginée dès février 1852. En descendant du bateau, un voyageur aurait pu voir sur la droite l’hôtel de la Douane et sur la gauche les bureaux du Port (constructions remplacées depuis 1976 par un hôtel) ; les deux bâtiments entourant une place où devait être installée la statue de Mahé de Labourdonnais. Les commerçants concessionnaires des terrains font construire les bâtiments de style néoclassique entre 1854 et 1856, sur obligation de Hubert Delisle, mais en 1855 la place centrale est remplacée par la rue Doret. Les concessionnaires privés se sont en fait approprié l’espace de la place prévue par l’administration coloniale pour y installer des dépendances de leurs immeubles. C’est donc au fond de la place d’armes de Saint-Denis, jouxtant l’hôtel du Gouvernement, que la statue de Mahé de Labourdonnais est finalement installée.

Le lieu choisi pour installer la première grande statue dionysienne, qui est aussi la première statue de cette ampleur installée dans notre île, est donc la grande place du Gouvernement. C’est là que se faisaient les rassemblements militaires, c’est là que les esclaves ont célébré l’abolition en 1848, comme on peut le voir sur la fameuse lithographie d’Antoine Roussin, c’est là qu’ont eu lieu les grandes manifestations politiques comme la proclamation de la Seconde République… Une fois la statue inaugurée, c’est toujours là que se sont déroulées les grandes manifestations à caractère civil, comme à caractère religieux. Des reposoirs étaient ainsi installés devant la statue pour la Fête-Dieu. Ce monument est très vite devenu un repère urbain auquel personne n’accorde alors une valeur "d’apologie du crime esclavagiste", comme il le lui est aujourd’hui reproché. La seule critique qui est faite dès la fin du XIXe siècle est que cette statue, pourtant haute de trois mètres, est mal proportionnée par rapport à l’immense terrain qui l’entoure et qui est totalement nu. En 1887, le gouverneur Richaud décide alors d’apporter de l’ombre sur la place en y faisant planter des arbres, lui donnant ainsi le caractère de jardin public qu’elle gardera jusqu’à aujourd’hui. Ce sont bien les usages publics qui donnent le sens de la symbolique des monuments. Que ce soit lors de sa création ou de son usage a posteriori, le propos de cette statue n’est pas la glorification de l’esclavage. Ce serait donc un déni d’histoire que d’affirmer le contraire.

La place publique, où se trouve la statue, ainsi que le monument sont devenus la propriété de la mairie de Saint-Denis avec la départementalisation de 1946. L’idée de l’aménager en 2023 pourrait témoigner d’une nouvelle ambition urbaine pour Saint-Denis à l’échelle de l’océan Indien (« Saint Denis, capitale outre-mer en mouvement » affirme la communication municipale), mais cela ne semble pas être le cas. "Il ne s’agit pas de déboulonner, mais de déplacer" explique la maire pour tenter d’éviter les accusations de "wokisme" ; il s’agit, dit-elle, de « décoloniser les esprits". De leur côté les membres du collectif identitaire Laproptaz Nout Péi se réjouissent en déclarant que l’objectif est atteint : faire disparaître la statue de Mahé de Labourdonnais de l’espace public. Et ils ont bien raison car les circonvolutions linguistiques ne trompent personne. En étant "déplacée" sur un terrain militaire, ouvert seulement à de rares occasions, la statue, inscrite avec son socle et la grille à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, est bel et bien enlevée de l’espace public. "Couvrez cette statue que je ne saurais voir. Par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées", aurait pu déclarer Tartuffe…

L’idée de redonner à la mémoire des esclaves toute sa place dans l’espace public réunionnais est importante. Ce projet ne date d’ailleurs pas d’aujourd’hui, mais il est bien vrai que nombre de politiques locaux, ainsi qu’une partie de la population, ont eu et ont encore parfois bien du mal à l’accepter. Ainsi, lors du 150e anniversaire de l’abolition le département avait proposé une aide financière aux communes pour qu’elles installent des œuvres artistiques afin d’inscrire des traces du passé esclavagiste dans l’espace public. Finalement, seules six communes sont allées au bout du projet avec quelques œuvres monumentales remarquables comme celles de Thierry Fontaine à Saint-Benoît, d’Éric Pongérard à l’Entre-Deux ou d’Alain Padeau à Saint-Paul. Il a fallu attendre le bicentenaire de la révolte des esclaves à Saint-Leu, en 2011, pour voir apparaître de nouveaux monuments, sous l’impulsion en particulier de collectifs associatifs et de l’universitaire Sudel Fuma.

Le seul parti politique local pouvant se targuer d’avoir été le premier à sortir cette mémoire du fénwar est, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fédération communiste devenue Parti Communiste Réunionnais en 1959. Sarda Garriga y avait d’ailleurs toute sa place alors qu’il incarne aujourd’hui pour certains une image, comme celle de Mahé de Labourdonnais, à effacer du récit historique. Le maire communiste de la Possession, Roland Robert, sacralisait ainsi en 1998 le « tamarinier de Sarda » sous lequel se serait reposé le Commissaire de la République lors de sa tournée à travers l’île cent cinquante ans plus tôt. La volonté de la mairie de Saint-Denis de rendre visibles les lieux où étaient installés les anciens camps d’esclaves et d’engagés marque une excellente initiative.

Il en est de même pour la grande fresque, inaugurée officiellement le 23 avril 2023, qui a été peinte le long du boulevard sud en l’honneur de Louis Timagène Houat et de son roman Les Marrons. Ce projet de valorisation de la mémoire des esclaves et des résistances à l’esclavage pourrait se traduire à terme par la création d’un parcours mémoriel d’ampleur, proposé aux Dionysiens et à tous les visiteurs du chef-lieu. Il ne peut cependant avoir de sens que s’il prend en compte toute la complexité de ce que fut l’histoire coloniale et esclavagiste. L’ancienne place du Gouvernement aurait pu dans ce cadre constituer le point de départ et d’arrivée d’un parcours urbain à travers l’histoire dionysienne. Ce point focal constitue en effet un espace consacré du fait de l’importance qu’il a occupé dans l’histoire politique et sociale de l’île. En enlevant de cet espace public un monument rappelant ce contexte, on censure l’histoire à des fins politiques.

Comment alors expliquer que l’exercice de « démocratie participative » ait été poussé à l’extrême par la mairie de Saint-Denis pour le projet de réaménagement des friches de « l’Espace Océan », avec cinq projets élaborés en collaboration avec des élèves du primaire, puis la prise en compte de 17 000 votes, mais que, pour réaménager le cœur symbolique que constitue le square Labourdonnais, la maire ait mis ses administrés au pied du mur ? Il n’y a eu pour toute forme de débat que des échanges avec les représentants d’un mouvement identitaire proposant une interprétation dogmatique de l’histoire et une vision communautariste de la société. Par ailleurs, comment expliquer que la mairie, propriétaire de cette statue, n’ait entrepris aucune opération de nettoyage du monument historique peint en rose depuis octobre 2021 ? Enfin, à plusieurs reprises, un responsable de la mairie a déclaré aux médias que c’étaient des archéologues qui allaient assurer le bon déroulement du « déplacement », nous précisant même le protocole de numérotation de chacune des pierres du socle. Est-ce bien le métier et la fonction première des archéologues que de transférer des statues ? Le service régional de l’archéologie était-il bien au courant de cette intervention avant son annonce dans les médias ?

Aux justifications avancées sur le rôle, bien réel, de Mahé de Labourdonnais durant la période esclavagiste (auxquels les défenseurs de l’image du gouverneur répondent par la liste de tout ce qu’on lui doit), la mairie ajoute sur son site internet que des monuments ont déjà été déplacés à Saint-Denis. Mais c’est la justification du « déplacement » dans la caserne Lambert qui soulève un énorme problème de philosophie politique ! Ceux-là mêmes qui dénoncent le responsable d’un crime contre l’humanité nous expliquent que l’armée peut continuer à honorer le militaire et ses conquêtes coloniales. La maire déclarait ainsi à propos de la statue : « Nous sommes heureux de la transmettre au général des FAZSOI pour mettre en lumière la face lumineuse de ce personnage à la Caserne Lambert, c’est-à-dire sa face militaire » (zinfos974, 9 mai 2023). Y aurait-il donc dans notre République d’un côté une mémoire citoyenne devant effacer par injonction politique certains personnages et de l’autre une mémoire militaire autorisée par ces mêmes politiques à en faire des personnages exemplaires ? Par ailleurs, on pourrait faire remarquer, parmi les exemples de déplacement donnés par la mairie, que le monument des Anglais du stade de La Redoute (datant de 1810) a été installé face au monument français (datant lui de 1857 et inauguré par Hubert de Lisle).

Ce réaménagement, fait en 1963, instaurait ainsi un dialogue entre ces deux obélisques liés au même évènement. Au passage, contrairement à ce qui est écrit sur le site de la mairie, ce monument n’a pas été déplacé pour construire les logements de fonction des gendarmes qui se trouvent au sud du monument. Son déplacement était lié à la construction du parking du stade de football par la mairie - une belle photographie aérienne le montre d’ailleurs sur le site de l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien. Enfin, les déplacements évoqués par la mairie, ont laissé les monuments publics dans l’espace public. Retenons surtout le choix qui avait été fait, à la Redoute, d’instaurer un dialogue entre deux mémoires antagonistes. C’est le même principe qui a guidé les Mauriciens à Port-Louis. Il y a en effetsur la grande Place d’Armes de leur capitale pas moins de six statues, dont celle de la reine Victoria, qu’une pensée décoloniale aurait bien des raisons de vouloir déboulonner aujourd’hui. Face à la statue de Mahé de Labourdonnais, qui fut la première à être élevée sur ce lieu fortement symbolique, a été installée en 2000 celle de Sir Seewoosagur Ramgoolam, considéré comme le « père » de la nation mauricienne. Les Mauriciens, devenus indépendants depuis 1968, seraient-ils donc plus « colonisés » dans leur esprit que ne le sont les Réunionnais ? Peut-être ont-ils tout simplement compris l’intérêt historique, patrimonial et touristique qu’ils pouvaient tirer de cet héritage ?

Quel est donc le projet de la mairie de Saint-Denis pour l’aménagement de la place qui constitue le cœur symbolique de la capitale administrative de notre île ? La statue de Mahé est remplacée par un « miroir d’eau » qui sert d’axe de symétrie aux nouvelles installations. L’observation du plan et de l’infographie 3D paysagère utilisée par la mairie pour développer son marketing territorial n’est pas sans interroger car ces documents révèlent le contenu et le sens du projet. Selon l’agence chargée de la conception, et qui élude la question de la statue dans une vidéo de promotion sur les réseaux sociaux, les trois axes de ce projet sur « un site emblématique de La Réunion » sont : « la prise en compte du décor architectural et patrimonial (…), de l’usage de ces lieux (…) et de la trame végétale existante ». Le texte d’accompagnement explique même que l’aménagement imaginé doit « prendre en compte l’histoire du lieu ».



En effaçant purement et simplement la statue de Mahé de Labourdonnais, qui symboliquement incarnait encore l’importance politique de ce lieu de rassemblement, pour la remplacer par un espace dont la fonction essentielle est liée aux loisirs, en reléguant l’œuvre artistique à la mémoire des esclaves dans un coin du nouveau « Square », l’actuelle mairie, comme les précédentes, fait le choix de continuer à ne pas assumer l’histoire de la ville dans sa globalité. On remplace simplement une mémoire par une autre. Plus encore, il s’agit de nier la complexité de l’histoire, au nom d’une mémoire trop longtemps refoulée, avec la volonté manifeste de faire disparaître la statue du « Blanc esclavagiste et colonisateur » de l’espace public, donc des mémoires collectives, et de proposer une autre écriture de l’histoire en étant guidé par un esprit de revanche identitaire. Le choix politique qui a été fait est problématique pour plusieurs raisons.



À quoi servait cette place publique, mal entretenue, jusque-là ? Lieu de fête, par exemple à l’occasion du 20 décembre, de Noël ou du 14 juillet, c’était aussi un lieu de rassemblements politiques et syndicaux. Quelle est l’image que la mairie affiche pour montrer ce que doit être le Saint-Denis de demain ? Celle d’un lieu de loisirs et de spectacles. Durant la République romaine, l’espace le plus important de la cité et le plus symbolique du fonctionnement politique, était le forum sur lequel un espace était spécifiquement dédié aux orateurs qui s’adressaient à l’ensemble des citoyens. Durant l’Empire, c’est le Colisée, où les puissants offraient des divertissements en tous genres, qui devient le lieu de rassemblement par excellence de la population. « Le Square », tel qu’il est présenté, et qui selon la vidéo de promotion municipale « promet des jours heureux » aux Dionysiens, ne sera visiblement la version moderne ni de l’agora grecque ni du forum romain. Il semble en revanche bien être le reflet de notre société capitaliste qui s’enivre et se perd dans la consommation et les loisirs, qui oublie le « Nous » au profit du « Je ». Le marketing mis en œuvre pour vendre le projet est une traduction contemporaine de la formule traditionnellement utilisée pour résumer la politique des empereurs romains : « Du pain et des jeux ».

Gilles Gauvin