La commune St-Leu arbore de nouveau fièrement son label pavillon bleu

(Photo photo RB imazpress )

La commune de St-Leu déjà primée du label pavillon bleu il y a plusieurs années déjà jusqu'en 2014. Mais depuis, en raison de la non-conformité de la station d'épuration, aux conséquences à des refoulements des eaux usées en pleine ville parfois et d'une station sous dimensionnée, ont fait que le dossier de "pavillon bleu "n'a plus été présenté aux jurys de la commission jusqu'en 2021.

Chose réparée, puisqu'en 2022, la ville renoue à sa tradition en présentant de nouveau sa candidature au label "pavillon bleu" pour 2023. Conséquents à d'importants travaux de modernisation des canalisations d'eaux usées qui ont été entamés, pour se conformer à la réglementation. Et depuis quelques jours, les résultats sont tombés, la commune de St-Leu s'est vue décernée du prix label national de "pavillon bleu " pour l'année 2023. Un "écolabel" qui couronne les efforts entamés durant toute l'année par la municipalité dirigée par le maire Bruno Domen et son équipe municipale, sans oublier tous les corps professionnels impliqués chaque jour ainsi qu'aux enfants scolaires, à la réussite de cette labélisation.

Créé par le ministère de la mer, le pavillon bleu est un label international, qui valorise chaque année les plages et les ports de plaisance. Honorant ainsi, une politique touristique qui respecte l'environnement durable, la biodiversité, la qualité de l'eau, la gestion des déchets, la sécurité mais aussi l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Aménager, sécuriser, protéger, sensibiliser tout en préservant son écrin

Sur la base d'excellence. La commune de St-Leu en matière de respect de l'environnement, la qualité de l'eau, la gestion de déchets, la sécurité, l'accessibilité, la tranquillité et la sensibilisation du public aux problématiques environnementales et son investissement à protéger son littoral, se voit une fois de plus ses efforts récompensés par le précieux sésame pour cette année 2023.

Distinction largement méritée, que le public pourra venir en nombre et sans inquiétude, profiter aussi bien la plage que les activités liées à la mer. Mais aussi à visiter les nombreux sites et patrimoines, des atouts exceptionnels et uniques de la commune de St-Leu, allant de la mer à la montagne.

Maintenant que la ville de St-Leu est devenue de plus en plus attractive. Ce qui suscite une demande toujours croissante de besoin en stationnement et d'une fluidification de la circulation. Pour mieux appréhender ces problèmes. L'occasion est peut-être donnée de se pencher de la place de l'automobile en centre-ville, et quel sera le dessein de la ville de St-Leu de demain ? Et si maintenant nous faisons preuve de créativité et de Co-construction dans l'intérêt du bien commun !