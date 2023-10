La tèr pou pyé dbwa ou pou béton ?

La maison de la mer ne semble pas apprécier les beautés et le patrimoine de la terre. Ce bâtiment disproportionné qui devrait voir le jour en face du port de Saint-Leu est face à un problème: cinq Badamiers vivent depuis 30 ans sur le site de construction. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cinq Badamiers classés d’intérêt esthétique et culturel le 21 septembre 2023 par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), devaient être déplacés sous la responsabilité du Territoire de la Côte Ouest (TCO), hier, mardi 10 octobre 2023 au matin.



Grâce à une mobilisation citoyenne matinale et déterminée, cette opération a été stoppée.



Face à l'indignation que soulève cette mise à mort, alors que plus de 10 000 citoyens ont signé les pétitions contre ce projet de msaison de la mer, la Sous-Préfecture de St Paul organise une réunion de concertation entre le TCO et les opposants au projets, les opposants à la transplantation de ces cinq arbres cette après-midi à 16h30. Seront présents: l'Association NAutique de St Leu (usagers de la mer et pêcheurs articanaux), le Collectif Nout port, nout St Leu, le Collectif SOS DPM et le groupe local Greenpeace La Réunion.



Dans un contexte de changements globaux, où il est un fait admis par les scientifiques et l'ONU que l’urbanisation doit freiner et la végétalisation se densifier pour favoriser l’ombrage et la captation du CO2, le TCO choisit de maintenir coûte que coûte (coupe que coupe?) de maintenir la construction de ce bloc de béton qui va à l’encontre des priorités actuelles.



Le TCO annonce fièrement vouloir déplacer les 5 Badamiers, or, ce type d’opération a très peu de chance de réussir et risque de tuer ces sujets.

A ce jour, aucune information n’a été publiée ou affichée sur les détails de l’opération :

- Quel temps est accordé au cernage des racines? 3 à 6 mois sont recommandés!

- Quel volume de racine sera pris ?

- Y a-t-il eu une étude de l'étendue du système racinaire et anastomoses plus que probables dans cet alignement d'arbres de la même espèce?

- Combien de temps les pyé d'bwa resteront-ils hors sol ?

- Où seront-ils replanté ?

- Quel est le volume des puits d’insertion prévus ?

- Combien de mois sont prévu pour assurer l’arrosage après transplantation ?

En PJ, vous trouverez un exemple de protocole de transplantation d'arbre que le Conservatoire Bontanique de Mascarin met à disposition du public, ainsi que le positionnement du CBNM sur cette transplantation à hauts risques.



Le TCO s'entête à rester sur une ligne directrice depuis le début du projet: coupe que côute arriver à lancer le chantier avant la fin de l'année civile.



En 2018, seules 11 personnes participaient à la consultation de l'avis du public sur un projet qui englobait alors la construction de la maison de la mer ET la profonde modification du port : 6 ans plus tard, c'est plus de 10 000 citoyens qui ont signé les pétitions de l'ANSL et de SOS DPM contre ce projet de bétonisation et de privatisation du Domaine PUBLIC Maritime de St Leu.

Les usagers du port (pêcheurs, clubs de plongée) l'affirment: ce projet n'est pas adapté à leurs besoins.

Enfin, que dire du fait que la demande de prorogation pour le permis de construire a été faite 1 mois trop tard, ce qui aurait dû conduire à une nouvelle demande de construire?



Nous appelons les Réunionnais à nous rejoindre aux pieds de ces arbres emblématiques, à 17h30, ce jour, au moment où nous pourrons entendre les représentants des associations et collectifs, de retour à St Leu.



Nous espérons que la réunion en sous-préfecture concluera à ce que les 5 Badamiers du port de St Leu soient sauvés.

Si tel n'était pas le cas, nous sommes prêts à les protéger.



Nou tyimbo Nou large pa