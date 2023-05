Un hommage fraternel à Christian Dambreville

Christian Dambreville, fils d’un couple d’enseignants charismatiques et dévoués était un élève brillant mais les places en classe terminale dans l’unique lycée de La Réunion étaient souvent l’enjeu de rivalités au sein de la bourgeoise réunionnaise, rivalités n’ayant que peu à voir avec le réel talent des élèves.

Le seul recours consistait alors à scolariser ces jeunes étudiants au collège Saint-Michel de Madagascar tenu par les pères Jésuites. Le prestige de cet établissement rayonnait bien au-delà des rives de la Grande Île. L’ambition affichée de former les élites indispensables au développement de Madagascar s’était rapidement étendue à toute cette région indianocéanique. Et c’est donc au sein de cette pépinière de talents venus d’îles et de pays voisins que Christian Dambreville et d’autres jeunes Réunionnais du même âge terminèrent avec succès leurs études secondaires. Outre leur succès au baccalauréat, ils avaient noué des amitiés pour la vie et pris conscience de la misère engendrée par les conséquences de la colonisation. C’est donc bac en poche et avec au cœur la constante préoccupation de lutter contre le colonialisme que Christian Dambreville rejoint la prestigieuse faculté de médecine de Montpellier.

Là encore, il se lie d’amitié avec d’autres étudiants, Réunionnais ainsi que d’autres jeunes venus de diverses contrées. Les luttes contre toutes les formes de colonisation rassemblent ces étudiants qui se retrouvent et mettent en commun leurs réflexions pour que leur île accède enfin à la responsabilité.

En 1970, marié à Suzie Prugnières avec laquelle il partage la même ambition de construire une île de La Réunion d’où seraient bannies les causes d’une misère omniprésente, le couple rejoint enfin leur île. Le jeune docteur Dambreville veut s’établir à Saint-Louis où il a vécu son enfance et son adolescence.

Mais la mairie de Saint-Louis lui refusant son agrément, Christian Dambreville s’établit alors à Saint-Pierre où Élie Hoarau et Paul Vergès viennent d’être élus conseillers généraux. Les élections municipales de 1971 se préparent et les progressistes proposent alors à Christian Dambreville de conduire leur liste à Saint-Louis qui l’emporte avec 54% des voix.

Refusant le verdict populaire, les battus puissamment aidés par la préfecture vont imaginer maints stratagèmes pour parvenir à leurs fins mais vainement. Et à 32 ans, ce jeune maire va s’attacher, avec l’aide de la population rassemblée autour de ses nouveaux élus, à poser un diagnostic pour guérir les maux dont souffrent les Saint-Louisiens. Et les résultats sont au rendez-vous.

Le 22 septembre 1976, Le Président Giscard d’Estaing est accueilli à la mairie de Saint-Louis. En accord avec les composantes de son équipe municipale, Christian Dambreville expose la nécessité d’un développement de La Réunion par les Réunionnais eux-mêmes et conclut « l’Autonomie me semble être la seule solution convenable ». Et le Président de répondre par une menace sans équivoque « l’Autonomie vaut dans les deux sens ». Cette menace n’a pas refroidi l’enthousiasme de la foule qui se disperse. C’est alors que les nervis, transportés depuis diverses communes et qui s’étaient jusque-là sagement mêlés à la foule, agressent les Saint-Louisiens. Certaines personnes seront poursuivies jusqu’à l’Étang du Gol. Le traumatisme est profond. À ce traumatisme s’ajoutent d’importantes dissensions qui conduiront à l’échec des listes de gauche.



Aux municipales de 1983, les forces de progrès de nouveau réunies portées par l’espérance suscitée par la victoire obtenue en 1981, Élie Hoarau avec Christian Dambreville sont portés à la direction de la mairie de Saint-Pierre.

Au terme de ce mandat 1983-1989, Christian Dambreville va se consacrer à se perfectionner sans cesse dans sa pratique médicale pour, là encore et toujours, être au plus près de ceux qui ont besoin de ses vastes connaissances et de l’empathie qu’il leur témoigne. Et enfin, modestement comme à son habitude, Christian Dambreville ne cessera d’organiser sur tous les plans une réelle solidarité médicale notamment envers les déshérités de Madagascar.

C’est à ce responsable politique, ce médecin soucieux de soigner les maux engendrés par une société privée de ses droits à imaginer son avenir tant dans le cadre de la République que dans celui de notre environnement géographique géopolitique et culturel que le Parti Communiste Réunionnais rend hommage et présente ses très sincères et amicales condoléances à Suzie Dambreville, à ses enfants, ses petits-enfants et alliés.



Saint-Pierre, 14 mai 1981

Parti Communiste Réunionnais