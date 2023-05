Lettre ouverte à Madame la 1 ère Ministre

Madame la Ministre,

La Ligue des Droits de l’Homme scandaleusement attaquée ces dernières semaines par votre gouvernement, n’a cessé depuis sa création, de défendre toutes les libertés et les droits humains, notamment les droits économiques et sociaux.

Présente à la Réunion depuis 1905, année symbolique de la Laïcité, nous sommes l’une des plus anciennes sections de de la LDH dans une île ayant connu l’esclavage, la colonisation, l’engagisme ….

A ce titre, la LDH n’a cessé ici de soutenir nos combats réunionnais pour la justice sociale et l’égalité des droits, pour sortir du régime colonial et obtenir la loi de départementalisation de 1946. Dans notre Île qui doit son nom à la Révolution Française, nous avons lutté, dans la ligne de l'affaire Dreyfus, pour la reconnaissance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains, au-delà de tout communautarisme.

La LDH à la Réunion entend aujourd’hui, en toute indépendance, continuer à cultiver le « terreau commun de notre universalisme » et à porter les mêmes valeurs, pour un développement local humain et responsable, pour les libertés et les droits. Elle se tient à votre disposition pour vous faire connaître le programme de ses actions éducatives, qu'elles soient ou non subventionnées.

Veuillez agréer nos salutations citoyennes et réunionnaises.

Saint-Denis, le 10 mai 2023



Le bureau de la LDH à la Réunion