Lettre ouverte du Parti Communiste Réunionnais à Elisabeth Borne

Le Parti Communiste Réunionnais saisit l’occasion de votre visite et de la délégation ministérielle qui vous accompagne, pour partager ses préoccupations, sa vision de l’avenir et le mode opératoire pour sortir de la crise multiforme par "le haut".

Le constat est unanime. Il est résumé par l’Insee, en 2013, "une situation sociale hors norme". Une décennie s’est écoulée sans que les indicateurs sociaux de référence ne se soient améliorés. Des normes, nouvelles et adaptées sont nécessaires pour assurer la cohésion sociale et la cohérence du territoire, dans l’objectif d’accueillir, dans les conditions optimales, un million d’habitants sur 800 km2 de surface utile.

Tous les secteurs classiques sont touchés : l’emploi, les prix et les revenus, le logement, la santé, l’avenir de la filière canne, l’industrie, la circulation… Auxquels il faut ajouter l’évolution de la démographie, le réchauffement du climat, la sauvegarde de la biodiversité, le respect de la diversité culturelle, les échanges sans frontières, les formations. Deux rendez-vous sont fixés : l’éradication de la pauvreté, en 2030 et la trajectoire Zéro-Carbone, en 2050. La réforme de la retraite est venue assombrir un peu plus le tableau des préoccupations.

Face à ce constat alarmant, le PCR préconise d’inscrire des solutions d’Excellence (de hauts niveaux), dans un ensemble cohérent, avec une vision de long terme. Les chances de réussite de cette démarche dépendra du niveau d’implication des Réunionnaises et des Réunionnais, dans les décisions qui les concernent et impactent leur avenir.

Nous préconisons de partir de la Conférence Territoriale de l’Action Publique et de consacrer une version ouverte aux forces vives du pays : syndicats, partis politiques, associations culturelles, collectifs citoyens, etc. La session peut durer 4 à 6 mois. L’objectif est de rédiger un projet consensuel qui sera soumis au gouvernement pour légiférer. Nous visons un vote unanime comme celui du 19 mars 1946, il y a 77 ans. Notre ambition vise à offrir une perspective aux générations qui devront animer les décennies qui nous séparent de 2100.

Nous attendons de l’Etat qu’il accompagne cette démarche responsable, en paroles et en actions, et qu’il mette des moyens, somme toute modeste, à la disposition des Réunionnaises et des Réunionnais pour élaborer ce document collectif.

Madame la Première Ministre,

De nombreuses institutions et personnalités se sont déjà exprimés positivement sur la tenue d’un tel processus qui va générer le plus grand dénominateur commun entre personnes responsables.

Nous vous remercions de votre compréhension et de la collaboration de l’Etat. Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées.

Adopté au Comité Central du PCR