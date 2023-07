Liberté du culte des agents de la fonction publique

FO fonction publique prend acte du courrier du Préfet en date du 17 juillet, qui précise l’introduction de l’hindouisme dans la circulaire FP/901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisation d’absence pour fêtes religieuses.

Jusqu’à présent, les fêtes hindoues n'étaient pas mentionnées dans la circulaire de 1967 enca drant les autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les agents de la fonction publique au titre de leur confession religieuse. Le préfet de La Réunion dans un courrier adressé ce lundi 17 juillet aux collectivités locales et aux directeurs des différents services publics, appelle à l’étude de toute demande d’absence pour participer aux principales fêtes de leur confession, au même titre que les autres religions.

FO Fonction Publique rappelle son attachement aux valeurs républicaines et à la laïcité. Aussi, dans le respect du libre culte, FO Fonction Publique salue la prise en compte de la situation locale où la religion hindouiste est importante.

FO Fonction Publique insiste pour qu’il soit attribuée une autorisation spéciale d’absence (ASA) à tout agent qui formulerait la demande pour participer aux fêtes religieuses de sa confession. Cela est d’ailleurs rappeler dans le courrier du Préfet, puisque la liste énumérant les principales fêtes re ligieuses n’est qu’indicative. Pour rappel, Force Ouvrière s’est fortement impliquée dans les ins tances de la DEAL de La Réunion en 2019, et a obtenue qu’une ASA soit appropriée aux agents et non une facilité d’horaire pour participer aux fêtes religieuses.

Janick CIDNEY

Secrétaire général