Monsieur Macron, Monsieur Attal, laissez les plus pauvres tranquilles

Après avoir pénalisé la population avec sa réforme des retraites le gouvernement de Macron s’attaque à présent aux plus pauvres du pays.

Par l’intermédiaire de son Ministre chargé des comptes publics, Gabriel Attal, le gouvernement annonce vouloir mener une campagne de lutte contre la fraude sociale qui est synonyme de chasse aux pauvres.

Cela a pour objectif de fracturer une nouvelle fois le pays et de diviser les Français encore plus. Monsieur Attal tente de manipuler l’opinion publique en faisant croire que la fraude sociale est supérieure à la fraude fiscale.

Selon plusieurs sources, la fraude aux prestations sociales se situerait entre 6 à 8 milliards par an et 11 à 20 milliards pour la fraude aux cotisations sociales tandis que la fraude fiscale (évasion fiscale) est quant à elle chiffrée entre 80 et 100 milliards par an.

D’ailleurs, l’Etat oublie sûrement de préciser qu’elle réalise énormément d’économie avec le non recours au droit. Par exemple juste pour les personnes qui ont droit, mais qui ne demande pas le RSA, ce sont 3 milliards que l’état économise selon la DREES.

En d’autres mots, pendant que le gouvernement utilise les grands moyens pour traquer et punir les plus pauvres du pays, leurs amis les très riches continuent à s’enrichir tranquillement sans être inquiétés.

Peut-on mettre aux mêmes plans ces deux types de fraudes ? D’un côté, nous voyons un braquage digne d’un scénario hollywoodien et de l’autre, nous voyons une population qui s’appauvrit qui essaie de s’en sortir. Nous voyons que pour 2 millions d’allocataires, ce sont 4 millions de contrôles chaque année. Et cela va encore s’intensifier. Pourquoi pas utiliser les mêmes moyens pour les amis de Monsieur Macron, les fraudeurs fiscaux.

Bien que tout type de fraude ne doit pas avoir lieu, l’Etat doit prioriser la lutte contre la fraude fiscale dans un premier temps. Cela suffirait à compenser la dette de l’Etat.

Parallèlement, le gouvernement entend aussi vouloir fusionner la carte d’identité ainsi que la carte . Le but étant de priver de protection les assurés étrangers qui n’ont pas de Carte d’identité.

Monsieur Macron, Monsieur Attal, laissez les plus pauvres tranquilles ! Arrêtez de martyriser et de vous acharner sur nos citoyens les plus démunis. Si vous voulez vraiment lutter contre la fraudefiscale, tachez d'abord de proposer des conditions de vie dignes à cette population fragile !

Rézistan’s Égalité 974