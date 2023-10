Nomination au titre de secrétaire de la Commission aménagement du territoire et développement durable

Sur proposition du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, j’ai été nommée à la fonction de Secrétaire de la Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement durable. Je remercie l’ensemble des membres de mon groupe politique, et plus particulièrement mes collègues membres de cette commission. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cette fonction me permettra de défendre avec plus d’efficience les nombreuses problématiques traitées au sein de la commission, que nous, Réunionnaises et Réunionnaises, rencontrons quotidiennement. Parmi nos principaux enjeux : l’aménagement du territoire, la mobilité et les transports, les questions du foncier liées au logement et aux filières agricoles ou encore les risques naturels et la préservation de notre biodiversité.

Audrey BÉLIM

Sénatrice de La Réunion