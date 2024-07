Nous sommes fières d'Huguette Bello

L’Union des Femmes Réunionnaises est fière d’Huguette Bello, présidente d’honneur et femme d’exception réunionnaise. Comme de nombreux Réunionnais et de nombreuses Réunionnaises, l’Union des Femmes Réunionnaises a suivi avec beaucoup d’attention et d’espoir les informations transmises par les médias depuis l’annonce de la proposition d’Huguette Bello au poste de Première ministre (Photo www.imazpress.com)

Cette annonce constitue une marque de reconnaissance très claire des compétences et des qualités d’une femme impliquée au parcours politique exemplaire.

Depuis le 11 juillet, l’espoir a animé nombre de familles réunionnaises. En effet, si Huguette Bello est la personnalité préférée des Réunionnais c’est parce qu’elle a démontré son engagement à lutter contre l’injustice et son attachement à défendre les valeurs de la liberté, de l’égalité, de la fraternité et de la paix.

Si son nom a obtenu le consensus de diverses formations politiques, c’est en raison de plusieurs décennies d’implication et de travail d’une part, sur le terrain en tant que militante infatigable et d’autre part, au niveau politique à travers les différents mandats que les électeurs et les électrices de La Réunion lui ont confiés : au Conseil Général, à l’Assemblée Nationale, à la Mairie de Saint-Paul, au Conseil Régional de La Réunion.

Nous regrettons que le consensus total n’ait pu se faire autour de son nom pour occuper l’immense charge de Première ministre dans un contexte politique des plus inquiétants pour la France. Nous déplorons toutes les postures qui prolongent les hésitations à désigner une personne capable de porter une politique de justice sociale loin des clivages politiciens.

Durant ces dernières heures nous avons assisté à des procès d’intention indignes menés par des opposants à la nomination d’Huguette Bello à Matignon. Aussi, il nous faut nécessairement rappeler les convictions fortes portées par Huguette Bello qui a été militante de l’UFR depuis 1974, et dirigé la première association féministe de La Réunion pendant plus de 40 ans.



Avec Huguette Bello, l’UFR a défendu le PACS, l’homoparentalité́, la PMA pour toutes et tous, le mariage pour tous, la lutte contre le Sida, et soutenu les luttes contre l’homophobie, la pédophilie, le tourisme sexuel. Il est regrettable qu’un partenaire du nouveau Front Populaire s’oppose à l’accession d’une femme féministe de couleur et ultramarine au poste de Première Ministre. Le Parti Socialiste a pourtant pu compter sur les soutiens d’Huguette Bello à François Mitterand, François Hollande et Ségolène Royal, lors des élections présidentielles.

L’UFR tient à féliciter Huguette Bello pour son engagement indéfectible pour plus de justice et de solidarité́, ainsi que pour la force qu’elle emploie à défendre les valeurs et les principes de la République. Sa décision de décliner la proposition d’occuper le poste de Première Ministre contraste complètement avec les motivations de certain.e.s.

Evelyne Cornière Naminzo, présidente de l’UFR et Sénatrice de La Réunion