Opposition à la décision du Sydne sur l'Isdu à Sainte-Marie

Je ne pouvais pas rester insensible à cette absence d’équité entre nos deux microrégions et singulièrement à ce que subit la population Sainte-Marienne, qui à tous les égards, a joué pleinement la solidarité environnementale en acceptant sur son territoire le projet du Grand Prado, pour le traitement des eaux usées des habitants des villes de Saint-Denis et Sainte-Marie soit près de 190. 000 habitants ! Et potentiellement un raccordement plus large à l’avenir ! (Photo : www.imazpress.com)

Je comprends donc parfaitement que la population Sainte-Marienne soit vent debout et s’oppose fermement à cette décision du SYDNE car :

Contestable sur le plan de l’équité territoriale !

Contestable sur le plan de la gouvernance, en effet Sainte-Marie membre de la CINOR mais exclue du SYDNE ! Comment est-ce possible qu’aucun élu de Sainte-Marie y soit membre ?

Contestable sur le plan de l’urbanisme car sans concertation avec les élus de la ville de Sainte-Marie, projet par ailleurs non inscrit au PLU de la ville !

Et enfin, contestable sur le plan de la solidarité qui doit coexister entre les habitants du Nord - Nord Est - Est !

La Ville de Sainte-Marie ne peut pas être le réceptacle Réunionnais de toutes les nuisances, sonores avec l’Aéroport, olfactives avec le Grand Prado et désormais l’ISDU !

Cette décision du SYDNE va à l’encontre des principes du développement durable et condamne le développement de la ville de Sainte-Marie qui a, comme nous le savons, un fort potentiel foncier notamment pour la construction de logements et une attractivité économique certaine liée à la congestion de la ville de Saint-Denis. Elle condamne également le programme du Schéma touristique NORD en cours d'élaboration !

Plus fondamentalement, la nécessité d’avoir une ISDU interroge sur nos modes de consommation et le long chemin qui reste à parcourir pour nous inscrire véritablement dans une dynamique réelle de développement durable.

C’est la raison pour laquelle, aux côtés des Sainte-Mariens, dès la nomination du gouvernement, j’interpellerai le/la prochain(e) Ministre chargé(e) de l’environnement sur cette concentration d’infrastructures de traitement de déchets à Sainte-Marie et soutiendrai toutes les initiatives visant à faire annuler cette décision car elle est tout simplement injuste et non respectueuse des efforts déjà réalisés en matière d’accueil d’infrastructure environnementale.

Les villes de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie ont pleinement joué la solidarité et ont fait leur part, il appartient aujourd’hui à d’autres d’assumer leur responsabilité conformément à l’esprit de ce que l’on doit attendre d’un développement durable et équilibré de nos territoires.

Zot Député, Frédéric Maillot