Je salue la victoire de Evelyne Corbière que la NUPES RE974 et LFI ont soutenu. Elle siègera dans le groupe de la NUPES au Sénat pour combattre la politique d’Emmanuel Macron et de son gouvernement. Mais j’adresse aussi mes félicitations à Viviane Malet, Audrey Bélim et Stéphane Fouassin. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Pour la première fois de son histoire, La Réunion compte ce soir 3 sénatrices dont 2 de gauche sur 4 sièges à pouvoir.

Ces parlementaires ont été élus, rappelons le, par ce qu’on appelle "les grands électeurs". Ce qui les oblige à être les portes paroles des élus à tous les niveaux mais bien entendu et d’abord des Réunionnais d’une façon générale.

Ces élus prendront leurs fonctions à un moment important de l’agenda parlementaire : l’examen du Projet de Loi de Finances, Projet de Loi de finances de la Sécurité Sociale, budget des Outre-Mer…. Mais également ils auront à examiner le projet de loi du gouvernement appelé « plein emploi », un projet inacceptable tant les attaques contre ceux qui n’ont pas d’emploi sont graves.

Je souhaite qu’ils vont d’abord défendre les intérêts des Réunionnais avant ceux de leur parti politique.

De mon côté, je garde ma ligne de conduite de travailler avec tous les élus de nnotre île car les souffrances du peuple : chômage, pauvreté, la vie chère, les services publics, la santé..etc… interdit toute politique de copinage avec le gouvernement qui fait tant de mal à notre peuple.

Félicitations encore et au boulot.

Jean Hugues Ratenon