Pour un océan Indien zone de paix

Aujourd'hui a débuté dans l'hémicycle l'examen de la LPM (Loi de programmation militaire) 2024-2030 qui engage la défense du pays pour les dix prochaines années. Une loi en trompe-l'oeil qui, sous couvert d'augmentation du budget, organise la soumission de notre pays aux intérêts américains. Notre armée doit être une armée souveraine au service du peuple et de la paix dans le monde. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Une armée au service d'une France non alignée qui rompt avec la doctrine "Indopacifique" en ne se mettant à la remorque d'aucune superpuissance dans les océans Indien et Pacifique. Plus que jamais notre océan Indien doit être une zone de paix. La France, par ses armes, doit y contribuer et non participer à une escalade militaire qui ne nous concerne pas et qui met en danger la sécurité de notre île à moyen et long terme.

Nous réaffirmons notre attachement à l'ONU, seule organisation universelle reconnaissant l'égalité entre les États et les peuples, et notre volonté de quitter le commandement intégré de l'OTAN qui n'a jamais amené que la guerre et l'impérialisme.



Perceval Gaillard

Député deLa Réunion