La politique publique d’intelligence économique en outre-mer n’est pas au niveau des enjeux géopolitique, géo-économique et géostratégique de ces territoires. Le cas de l’île de La Réunion dans son environnement régional l’illustre. A la veille de votre venue à La Réunion, nous vous prions de voir cette adresse comme un manifeste pour une politique publique d’intelligence économique dédiée outre-mer (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

La crise Covid et la guerre en Ukraine ont consacré le retour de la géopolitique. Elles ont aussi consacré le retour des territoires. Une politique nationale d’intelligence économique ne peut ignorer les enjeux stratégiques des territoires qui sont les points d’ancrage réels des politiques de relance et de résilience. L’intelligence économique (IE) dans les territoires en France a peu évolué depuis les constats du rapport Bernard-Laurens (Bernard Laurens, 2013). La monographie des Régions de France (Régions de France, 2020) marque l’ évolution de la prise de conscience d’un enjeu de développement territorial sans qu’une dynamique opérationnelle ne soit depuis observée. L’IE outremers n’a pas fait l’objet d’évaluation de politique publique au motif des « spécificités » (Bernard-Laurens, 2013, p.15) ultramarines.

Depuis, ces spécificités n’ont, ni fait l’objet de précision, ni motivé une étude dédiée sur l’état de la politique publique d’IE en outremer. A notre connaissance, il n’existe qu’un seul diagnostic outremer qui est le résultat d’une production académique (Vellayoudom, 2019) et peu de travaux de recherche mettant en perspective IE et territoires ultramarins. Les outremers sont ainsi un impensé de la politique publique d’IE en France. A ce jour, les enjeux stratégiques de ces territoires sont subsumés à ceux d’un tout national dans une conception hexagonale. Or, penser les outremers pour ce qu’ils sont, ce n’est pas penser les outremers en dehors de la nation. C’est au contraire apporter une granularité plus fine à l’analyse des intérêts et des enjeux nationaux, là où se trouve la France, particulièrement sur la ligne de front des rapports de forces et de rivalité entre puissances, tel qu’en océan Indien.

Une vision hexagonale et parisienne est nuisible aux intérêts du pays. Elle construit une représentation du stratégique qui s’écarte de la réalité territoriale. Nous avons montré avec Olivier Coussi, maître de conférences en intelligence territoriale à l’IAE de Poitiers, comment, dans l’ici et maintenant de la crise COVID à La Réunion, une partie du stratégique institutionnel a été déclassé tandis que la mise en tension absolue du territoire révélait des impensés stratégiques et leurs enjeux de stabilité territoriale comme autant de point d’attention pour des politiques publiques structurantes (Vellayoudom & Coussi, 2020). C’est ici une problématique de conception du cadre d’analyse. C’est en amont, un questionnement de la vision politique du rôle des territoires dans l’espace national, et du rôle des outremers en particulier.

Du local au global, cet écart à la territorialité produit des effets et contribue à des situations qui affaiblissent les outremers, c’est-à-dire le cœur de souveraineté de la France dans des zones d’enjeux globaux où la France doit et peut être forte. Ainsi, la conférence des ambassadeurs de France dans la zone océan Indien de 2019 a été l’occasion de saluer l’installation d’une cohorte d’établissements français du supérieur à Maurice contribuant à structurer un écosystème de la recherche et de l’innovation. Il n’a pas été évoqué les effets et les enjeux de ce rapport de force et de rivalité soutenu par des intérêts français face au difficile développement d’une économie de la connaissance à La Réunion sur le territoire national.

Il n’y a pas eu de dialogue stratégique en amont sur ce sujet en interministériel, ni entre la représentation française à Maurice et la préfecture à La Réunion. Or, le développement d’une grande université française ou européenne de l’océan Indien à La Réunion est fondamental pour la structuration d’un soft-power français. Ouverte sur toutes les disciplines, spécialisée sur les enjeux de la zone océan indien, référence pour la formation des élites des pays riverains, elle sera structurante d’une communauté de connaissance, de relations et de destins. C’est ici une problématique managériale d’organisation et d’animation de l’écosystème d’intelligence économique. C’est en amont, un questionnement de la vision de la place de la France dans cette partie du monde.

Au-delà de ces deux illustrations, les sujets d’enjeux stratégiques élevés ne manquent pas dans la zone sud de l’océan Indien : sécurisation stratégique des approvisionnements maritimes, sécurité alimentaire, développement territorial sous contingences régionales, réseaux criminels organisés, offensives cognitives et influence étrangère, développement d’un écosystème d’innovation territoriale, risques naturels d’origine climatique et politique publique, etc. Autant de sujets qui imposent de fédérer et agréger des compétences et des points de vue différents, dans des équipes interdisciplinaires, sans a priori. Une approche systémique s’impose. Elle offre un fort potentiel heuristique actionnable. Elle garantit des biais de confirmation, des biais d’ancrage et des agendas individuels. Elle permet d’éviter l’affaiblissement de la pensée par une circularité congénitale.

L’intelligence économique peut contribuer à cela. Sommes-nous prêts ?

Nous avons produit en 2019 un diagnostic stratégique du dispositif d’intelligence économique de l’île de La Réunion. Dans ce cadre, nous avons interrogé une diversité de parties prenantes publiques et privées, civiles et militaires, en territoire et en administration centrale. Nous avons constaté concernant le dispositif publique d’IE sur le territoire : une politique publique de second plan pour raison d’agenda et de moyens, une orientation centralisée des capteurs d’informations qui courbe la réalité du territoire et ses enjeux, une utopie territoriale, une provincialisation dépréciative des sujets territoriaux, une diffusion entropique de l’information du territoire au central contribuant à une pixellisation, une concentration de l’action sur le seul axe de la sécurité excluant veille et influence, un défaut d’inclusion de parties prenantes du territoire dans leur diversité, l’absence d’une communauté de l’IE.

Le rapport Bernard Laurens ne disait pas autre chose de l’action de l’Etat dans l’hexagone en 2013, exception faite de singularités que nous ne pouvons pas exposer dans ce cadre. De façon générale sur le territoire nous avons constaté pour l’ensemble des parties prenantes : l’expression d’un intérêt et d’un besoin, une politisation de l’économie, une agence régionale de développement ne favorisant pas l’inclusion des parties prenantes du territoire et contribuant à une communauté de défiance, une absence de culture de l’intelligence économique, une absence de dispositif de formation à l’IE, l’absence d’un écosystème d’information stratégique coordonné et aligné sur une vision et des orientations claires et partagées. Dans le prolongement de ce diagnostic, nous formulions des propositions actionnables, phasées et réalisables en termes de conception et management d’un dispositif public d’IE à La Réunion, de montée en compétence du territoire dans la diversité de ses acteurs, de développement d’une culture civile de l’IE, notamment. Ce rapport est à ce jour le seul sur le sujet concernant La Réunion et serait le seul de cette nature outremer. Il a été transmis à l’ensemble des parties prenantes qui ont contribué à sa production.

La Revue Nationale Stratégique 2022 a fait remonter les outremers à l’agenda, dans le contexte du continuum compétition-contestation-affrontement énoncé par le chef d’état-major des armées en 2021. Le temps est venu d’ouvrir le dialogue sur la politique publique d’intelligence économique à La dans les outremers. Les outremers ne doivent plus être exclus au motif de leurs spécificités. Ils doivent être structurant d’une politique publique nationale d’IE précisément du fait de leurs spécificités, comme autant d’éléments de différenciation pour une stratégie française de puissance. Dans ce cadre, L’Etat peut et doit jouer son rôle d’assemblier.

Nous plaidons pour une politique publique d’IE spécifique aux outremers compte-tenu du caractère d’avant-poste de ces territoires d’une part et de leur caractéristiques internes d’autre part. Nous plaidons pour que cette politique soit inscrite en priorité d’agenda et de moyens parce que déterminante de décisions éclairées et structurante de toutes les autres politiques publiques. Pour traduire cette politique, nous proposons la création d’une délégation interministérielle outremer à l’intelligence économique avec fonctions de conception, d’animation et de développement d’un écosystème d’IE ultramarin, pour monter en généralité et identifier des régularités sur lesquelles faire porter l’effort. La finalité est la compétitivité et la protection des territoires, prenant en compte leurs spécificités dans une cohérence nationale. Sa première mission sera d’animer la création de comités territoriaux de l’IE dans les outremers et de garantir un rythme de travail.

Nous proposons ainsi l’ouverture et la tenue de comités territoriaux d’intelligence économique en outremer, présidés par les préfets et les président.e.s de Régions. La mission de ces comités est de porter une politique publique outremer pour une IE pleine et entière fondée sur le triptyque veille-sécurité-influence. Cette politique est déclinée sur trois axes opérationnels : formation, construction de connaissances, action. L’objectif est un façonnage pertinent d’une politique publique d’IE territoriale en phase avec le territoire et son environnement régional. Ces comités doivent être les plus inclusifs possible dans la prise en compte des visions de l’ensemble des parties prenantes du territoire, dont la société civile : c’est un enjeu de stabilité et de soutenabilité des territoires. Ce n’est qu’ainsi que pourra se développer un écosystème de construction de connaissance pertinent dans une perspective d’aide à la décision.

Les parties prenantes directes de l’intelligence économiques en territoire, praticiens, experts, chercheurs, ne sont pas des concurrents des délégations à l’information stratégique et à la sécurité économique, ni des établissements territoriaux dédiés. Ils en sont les indispensables points d’appuis, les relais et les partenaires dans la construction d’une communauté de confiance, de connaissance et d’action. Nous devons avoir l’esprit d’équipage, pour être prêts.

Nous vous prions d’agréer, madame la Première Ministre, l’expression de notre très haute considération.

Jérôme Vellayoudom