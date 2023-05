Reconstruire la biodiversité, pour sauver l’Humanité

Au lendemain de la fin de la Foire agricole de Bras-Panon, le monde célèbre en ce 22 mai, la journée mondiale de la diversité biologique (biodiversité). L’Organisation des Nations Unies rappelle l’urgence à respecter, à protéger et à restaurer notre patrimoine naturel car nous, Humains, dépendons entièrement d'écosystèmes fonctionnels pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos loisirs, notre bien-être...

A La Réunion, malgré la présence d’espaces naturels protégés, l’existence de la liste des 280 espèces protégées, le dynamisme et le volontarisme des associations de protection de la nature, le monde vivant réunionnais (espèces et habitats naturels) continue à se dégrader et meurt dans un silence assourdissant. Un quart du patrimoine naturel évalué (faune et flore) de La Réunion est menacé de disparition (UICN, 2020)

Les facteurs de cette perte du vivant sont nombreux : le changement climatique, l’urbanisation, les pollutions, la prédation des chats, les espèces exotiques envahissantes… La récence actualité, nous permet de nous attarder sur le cas de l’agriculture. Le modèle agricole dominant, intensif et gavé d’intrants, tue tous les maillons du vivant. L’étude scientifique publiée dans la revue de l’Académie des sciences américaines, parue en mai 2023, montre que l’usage des pesticides et d’engrais de synthèse est la cause majeure de la disparition des oiseaux, bien au-delà du changement climatique.

Pour La Voix citoyenne – La Réunion, il est temps d’appliquer des mesures concrètes et courageuses. Nous sommes conscients des freins, des lobbies et des forces politiques qui bloquent cette marche pour la protection du vivant. Pour que les générations futures aient encore le bonheur de vivre sur cette île intense, en responsabilité,

Il est temps d’arrêter les projets qui engloutissent la terre réunionnaise sous du béton. Il faut désimperméabiliser les sols et encourager l’existant pour consommer moins d’espace. Le Zéro Artificialisation Net (ZAN), n’est pas négociable sur notre île ;

Il est temps de faire la révolution agricole réunionnaise

Soutenir financièrement et techniquement les agriculteurs qui pratiquent l’agroécologie ;

Faire l’application réelle Ecophyto II ;

Développer la plantation de haies ;

Sanctuariser les terres agricoles fertiles contre la prédation urbaine ;

Soutenir les initiatives de quartier de type “Jardins de cocagne” et jardins partagés ;

Il est temps d’amplifier la lutte contre les déchets, en s’appuyant sur l’économie circulaire, et modifier la fiscalité sur les biens de consommation polluants, suremballés et non recyclables ;

Il est temps de lutter contre l’errance animale et les espèces exotiques envahissantes.

Zordi kom domain, nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa

Nou tout ansamb pou la ter de la Réynion et la Terre !

Giovanni Payet – Porte parole de LVC-La Réunion