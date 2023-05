Réintégration des professionnels et étudiants suspendus : victoire

Depuis ce matin, l’Assemblée Nationale examine plusieurs textes proposés par le groupe GDR dans le cadre de sa niche parlementaire. La proposition de projet de loi portant abrogation de l’obligation vaccinale contre la covid‑19 dans les secteurs médicaux, paramédicaux et d’aide à la personne et visant à la réintégration des professionnels et étudiants suspendus a été adopté par 157 voix pour et 137 contre. (Photo photo RB imazpress)

Justice est enfin rendue, dans l’Assemblée Nationale, à toutes celles et tous ceux qu’on applaudissait tous les soirs lors des confinements notamment mais que le gouvernement n’a pas hésité à sanctionner lourdement juste après.

Un vote qui va plus loin que la déclaration du ministre de la santé le week end dernier qui annonçait un décret pour réintégrer ces professionnels alors que le texte adopté ce matin abroge la loi du 05 aout 2021.

Du temps perdu puisque, comme je l’ai rappelé dans mon intervention, lors de la niche parlementaire de LFI en novembre de l’année dernière nous avions proposé la même chose mais le gouvernement avait manœuvré pour empêcher son adoption.

Par ailleurs, ce vote démontre une fois encore que la macronie n’a pas de majorité dans l’hémicycle.

Aujourd’hui, ces professionnels de santé sont sûrs d’être réintégrés et je profite de l’occasion, encore une fois, pour leur rendre un hommage appuyé.

J’invite maintenant mes collègues sénateurs notamment Réunionnais à aller dans le même sens.



Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion

Ici, la vidéo de son intervention.