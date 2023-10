Flottes de pêche dans les Outre-mer : la Commission européenne donne un feu vert très important

Aujourd’hui, la Commission européenne a publié sa proposition de révision du règlement « de minimis » sur les aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Pierre Karleskind, Président de la Commission Pêche du Parlement européen, et le Député européen réunionnais Stéphane Bijoux soulignent : "la Commission envoie un bon signal en Outre-mer avec de vraies avancées pour le soutien aux pêcheurs dans les Régions Ultrapériphériques, en cohérence avec les engagements du Président Emmanuel MACRON, dans la continuité de notre mobilisation constante au Parlement européen et de l'action de la Première Ministre, du Ministre délégué aux Outre-mer et du Secrétaire d’État à la Mer".

La proposition de la Commission autorise en effet le soutien aux bateaux de pêche de moins de 12 mètres avec la possibilité de recevoir des aides d’État pour : l'achat de nouveaux navires ; pour la modernisation ou le remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche ; pour les opérations qui augmentent la capacité de pêche d'un navire ou les équipements qui augmentent la capacité d'un navire à détecter le poisson ; pour la construction ou l'importation de navires de pêche.

Pierre Karleskind insiste : "Nous continuons d’avoir un point d’alerte sur l’intensité de l’aide : la Commission propose d’augmenter le seuil maximal autorisé de 30 000 à 40 000 euros sur trois ans ; mais ce montant reste bien inférieur aux besoins des professionnels de la pêche dans nos territoires. Promettre à la filière de la pêche une augmentation des aides « de minimis » pour une hausse aussi faible : ce n’est pas à la hauteur des enjeux que nous connaissons. Avec Stéphane BIJOUX qui est fortement investi dans cette bataille pour les pêcheurs, nous resterons vigilants et exigeants."

Stéphane Bijoux rappelle : "Quand on voit les conditions inacceptables dans lesquelles travaillent les pêcheurs ultramarins, il y a une véritable urgence à concrétiser le renouvellement des flottes de pêche : c’est un impératif pour la sécurité de nos pêcheurs, pour l’attractivité des métiers de la mer et pour atteindre l’objectif d’autonomie alimentaire en Outre-mer".

La venue du Commissaire européen à la Pêche, Virginijus SINKEVIČIUS, à La Réunion les 13 et 14 novembre prochains sera l’occasion d’échanger au plus près des réalités locales et de poursuivre le nécessaire travail collectif entre la Commission, les services de l’État, les pêcheurs et le Parlement européen pour aboutir à des solutions pérennes pour le monde de la pêche ultramarin.