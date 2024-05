L'actrice porno et le président: Stormy Daniels à la barre, à quelques pas de Trump

"Stormy Daniels est appelée à la barre", lance une procureure.

Aussitôt, le silence s'installe dans le tribunal new-yorkais bondé où l'ancien président américain Donald Trump est jugé.Mardi, l'ex-actrice de films porno a fait face au candidat des républicains à la présidentielle de novembre, assis à quelques pas d'elle.Visage impassible, il a regardé droit devant lui pendant que Stephanie Clifford, de son vrai nom, remettait ses cheveux en place et mettait des lunettes.C'est la procureure Susan Hoffinger qui a interrogé la quadragénaire sur l'affaire qui vaut au magnat de l'immobilier de comparaître devant un juge en pleine campagne électorale.Il est poursuivi pour 34 falsifications de documents comptables qui auraient servi à dissimuler le paiement de 130.000 dollars à Stormy Daniels dans la dernière ligne droite du scrutin présidentiel de 2016, qu'il a remporté sur le fil face à Hillary Clinton.Ce paiement avait servi à acheter le silence de Stormy Daniels sur une relation sexuelle qu'elle affirme avoir eue avec Donald Trump en 2006, alors qu'il était déjà marié avec son actuelle épouse, Melania. Une relation qu'il nie.Les révélations sur l'affaire sont une épine dans le pied du républicain depuis des années.Mardi, ce dernier s'entretenait avec son avocat Todd Blanche, la tête penchée vers lui, pendant que l'ancienne actrice du X devenue réalisatrice décrivait comment elle a été élue "Miss Nude North America".- "Préjudiciable" -Elle a commencé son témoignage en racontant sa scolarité, son expérience en matière de ballet et d'équitation - elle est passionnée de chevaux."Je ramassais du fumier", a-t-elle dit. "Puis j'ai commencé à danser".Une amie qui travaillait dans un club de danse l'y emmène, et Stormy Daniels finit par s'y produire."Ils n'ont pas pris la peine de regarder ma carte d'identité (..). Je gagnais plus d'argent qu'en ramassant le fumier", a-t-elle affirmé.Avant même que Stormy Daniels ne commence à s'exprimer dans la salle d'audience, Donald Trump s'était emporté."Je viens tout récemment d'apprendre qui est le témoin d'aujourd'hui. C'est sans précédent, les avocats n'ont pas eu le temps de se préparer", a-t-il tempêté dans une publication qu'il a depuis supprimée sur sa plateforme Truth Social.C'est le visage plus fermé que d'habitude que M. Trump a fait son entrée au tribunal.L'une de ses avocates, Susan Necheles, s'est opposée à ce que Stormy Daniels soit appelée à la barre pour discuter des détails de l'aventure présumée devant le jury."Nous apprenons que le témoin, le deuxième témoin, sera Stormy Daniels. Nous souhaitons renouveler notre objection à ce qu'elle témoigne au sujet de tout acte sexuel", a-t-elle déclaré, en jugeant cela "préjudiciable".La procureure a promis que le témoignage n'inclurait pas de "description d'organes génitaux".Mais "il est important d'établir l'acte sexuel et ce qu'elle a ressenti à son sujet", a-t-elle poursuivi. "Il y aura quelques détails, très courts".