Menace terroriste : Bruno Retailleau demande à renforcer la sécurité des "grands rassemblements"

Après les récentes attaques à la voiture bélier en Allemagne et aux États-Unis, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a envoyé lundi une note aux préfets pour leur demander de renforcer la sécurité des "grands rassemblements".

"Compte tenu du niveau élevé de la menace terroriste pesant sur notre pays, je vous demande de conserver une vigilance maximale et de renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire à l'occasion des grands rassemblements festifs, culturels et sportifs", écrit M. Retailleau dans une note consultée par l'AFP.

"Les derniers évènements survenus en Allemagne et aux États-Unis montrent combien la menace est forte et les terroristes prompts à exploiter d'éventuelles fragilités dans les dispositifs", ajoute-t-il.

Il appelle les préfets à prendre toutes les "mesures administratives" pour "garantir les conditions de sécurité optimales" de ces événements "susceptibles de rassembler un grand nombre de participants".

- Filtrage des accès, contrôle des personnes -

Pour les grands événements exposés à "un risque exceptionnel de menace terroriste", un "décret peut être pris afin que l'accès à tout ou partie des établissements et installations soit soumis à une autorisation de l'organisateur s'appuyant sur une enquête administrative", rappelle-t-il notamment.

Le ministre appelle aussi à porter une "attention particulière" au "nombre" et à la "formation des agents de sécurité et des personnels agréés assurant le filtrage des accès ou le contrôle des personnes".

Il demande encore d'"optimiser la sécurité" des rassemblements en "élaborant préalablement des plans de circulation et d'évacuation" et de veiller à la "mise en place de dispositifs solides de protection contre les véhicules béliers".

Le 20 décembre, une attaque perpétrée sur un marché de Noël à Magdebourg, en Allemagne, a fait six morts et 299 blessés. Le 1er janvier, à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, 14 personnes ont été tuées et une trentaine blessées également dans une attaque à la voiture bélier.

AFP