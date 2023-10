Grand Raid : des folles et des fous sont toujours sur les sentiers

Ce dimanche 21 octobre 2023 est aussi le dernier de trois jours sportivement très intenses du Grand Raid 2023. Si les premiers de la Diagonale des Fous sont arrivés vendredi soir, nombreux sont encore dans les sentiers avec un seul objectif en tête, atteindre l'arrivée, peu importe la douleur dans les jambes et la fatigue. Pour cela, ils ont jusqu'à ce dimanche, 15h40, pour franchir la ligne d'arrivée à La Redoute (Saint-Denis). Pour rappel, le Français Aurélien Dunant-Pallaz et l'Américaine Katie Schide ont respectivement été sacrés roi des fous et reine des folles. Nicolas Gourdon et la Réunionnaise Angélique Lesport sont les vainqueurs du Trail de Bourbon. Sur la Mascareignes, Loïc Boyer a remporté la victoire chez les hommes et Axelle Henry s’est classée première chez les femmes. Enfin, c'est la team Avon Athlétisme Club qui a remporté le Zembrocal trail. Pour ce dernier jour de Grand Raid continuez à suivre les courses en direct avec nous (Photos : rb/sly/www.imazpress.com)

Samedi, Nicolas Gourdon est arrivé premier au Trail de Bourbon en 16 heures et 15 minutes. En 2021, il était arrivé troisième sur cette même course. Sandy Rhétoret s'est hissé à la deuxième place et Mathieu Desserprit à la troisième.

La victoire féminine est pour la Réunionnaise Angélique Lesport, 24ème au classement général après 19 heures et 53 minutes d'efforts.

- Le roi des fous et la reine des folles ont été sacrés -

Après 165 km de course effrénée, Aurélien Dunand-Pallaz est depuis vendredi soir le grand gagnant de la Diagonale des Fous, après 23h21mn23s passés sur les sentiers. Germain Grangier a terminé à la 2ème place (24h 00mn 54s) et Jean-Philippe Tschumi à la troisième (24h 28mn 36s).

Chez les femmes c'est Katie Schide qui a fini tête du classement féminin 13ème au scratch général avec un temps de 27h 31mn 08s. Camille Bruyas (28h 57mn 48s) et Emiie Maroteaux (30h 38mn 02s) complètent le podium.

- Loïc Boyer et Axelle Henry remportent la Mascareignes -

Premier à arrivé à La Redoute à Sainte-Denis pour la Mascareignes, le Réunionnais originaire de la Montagne, Loïc Boyer. Le Réunionnais termine la course en 8 heures, 39 minutes et 38 secondes.

Le sportif qui tient à remercier l'ensemble de ses proches, de ceux qui l'encouragent depuis le début."Cette année je voulais prendre ma revanche et j'ai fais le boulot", déclare-t-il. "Le plus dur était de tenir jusqu'à l'arrivée." "Quand je fais quelque chose je le fais à fond", poursuit le grand gagnant de la Mascareignes.

Complètent le podium, Alexandre Depeche et Matis Fugier. Alexandre Depeche est arrivé en 08 heures 54 minutes et 37 secondes. Matis Fugier termine lui trois minutes plus tard en 08heures 57 minutes et 46 secondes.

Axelle Henry est elle la première féminine de la Mascareignes. La jeune femme a terminé sa course en 9h 35mn et 37s. "Mon objectif est rempli, j'arrive avec le sourire en ayant souffert mais avec le sourire", dit-elle.

Camille Anciaux (10h 5mn 06s) et Chloé Meriel (11h 31mn 31s) terminent respectivement 2ème et 3ème.

- L'Avon Athlétisme Club remporte le relai Zembrocal -

Ce vendredi 20 octobre 2023, la team "Avon Athlétisme Club" est arrivée au stade de La Redoute après un relai dans les sentiers de La Réunion de 22h 26mn et 30s.

Après 22h 40mn et 33s de course, la team "Trail Bike Sud" est arrivée en deuxième position au stade de la Redoute à Saint-Denis.

Pour le relai Zembrocal, la team du "Kartel" termine sur le podium après avoir dévalé les sentiers de La Réunion en 23h 19mn et 11s

- Et du côté des infiltré.e.s d'Imaz Press -

Parmi la multitude de coureurs que comptent ces quatre courses, vous pouvez bien sûr retrouver nos infiltrés.

- Hommage aux bénévoles -

- Depuis jeudi, les "fous sont lancés -

Pour rappel, les coureurs affrontent les kilomètres depuis ce jeudi 19 octobre. Cette année, pour la Diagonale des Fous, les coureurs vont parcourir 165 km et plus de 10.000 mètres de dénivelé.

Pour le Trail de Bourbon, c’est 109 km et 6.256 mètres de dénivelé.

Ceux engagés sur la Mascareignes doivent affronter 72 km de course et 4.010 mètres de dénivelé.

Tandis que les relayeurs de la Zembrocal courent sur 148 km en 7.980 mètres de dénivelé.

- Attention au coup de chaud -

Un temps particulièrement voire même très lourd attend les coureurs. Heureusement, quelques averses sont attendues, histoire de rafraichir les corps en fusion. Attention toutefois dans les sentiers parfois glissants.

"Un épisode de chaleur remarquable pour un mois d'octobre s'installe pour cette semaine et devrait se prolonger au moins jusqu'au début du Grand Raid. La chaleur sera donc l'un des éléments marquants de cette édition 2023", note Météo France dans un communiqué.

- Routes fermées, stationnement interdits, navettes... tout savoir pour l'arrivée du Grand Raid -

La mairie de Saint-Denis présente un guide pour pouvoir assister à l'évènement. Des parkings et navettes seront mis à disposition pour l'occasion.

