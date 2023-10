C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de la passagère du véhicule ciblé par des jets de pierres ce samedi 30 septembre 2023 à la Rivière des Galets. Toutes mes pensées accompagnent sa famille et ses proches, à qui j’adresse mon soutien et mes plus sincères condoléances dans cette douloureuse épreuve. (Photo photo RB/www.imazpress.com)